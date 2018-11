Cette semaine dans l’univers de la WWE : Charlotte c. Becky c. Ronda à WrestleMania?

Publié aujourd'hui à 10h21

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

• L’histoire la plus enlevante ces temps-ci à la WWE s’est continuée lors de l’événement Survivor Series alors que Charlotte Flair a sauvagement attaqué Ronda Rousey et c’était du vrai bonbon à regarder! Ronda s’améliore de plus en plus, surtout que vendre n’est pas la chose la plus facile à faire. Si je faisais partie de ceux et celles déçus de ne pas voir Becky contre Ronda, ce match m’a complètement fait oublier cette déception.

• Et je crois que la réaction de la foule pour Flair viendra changer les plans de WrestleMania. À la base, le match devait être Ronda contre Charlotte. Puis, suite à ce qui a mené à Survivor Series et à la blessure de Becky, c’est devenu Ronda contre Becky. Je crois cependant que le match aurait tout avantage à être un triple-menace et ce pour différentes raisons. Puisque Ronda est encore inexpérimentée, ça lui permettrait de lui enlever une certaine pression de performer, surtout si c’est la finale de WrestleMania. De plus, ça lui donnerait une pause dans le combat et une pause comblée par Charlotte et Becky est un régal pour les amateurs. Aussi, avec Lynch et Flair à SmackDown Live, la promotion du match serait encore meilleure. Finalement, la plus grande rivalité féminine de l’histoire de la WWE est Charlotte contre Becky, alors le tout ferait du sens. Charlotte a aussi le nom de famille nécessaire pour être mise dans cette position.

• Qui est Heel? Qui est Babyface? C’est une question que supposément les bonzes de la WWE ne se posent pas en ce moment. L’important serait que les lutteuses aient une forte réaction de la foule, que ce soit par l’entremise d’applaudissements ou de huées.

• Survivor Series fut un excellent événement spécial présenté par la WWE dimanche dernier. Les matchs de type Survivor Series ont livré la marchandise, cependant les matchs 4 contre 4, 5 contre 5, ou pire, 10 contre 10, n'ont jamais été ma tasse de thé. Bryan contre Lesnar était un très très bon match, Nakamura a probablement livré son meilleur match en événement spécial et on a déjà parlé des filles.

• Cependant, NXT Takeover a encore une fois été meilleur et c’est correct ainsi. La mentalité est différente et ce ne sont pas les mêmes personnes en charge. Mon match préféré a été Black contre Gargano. J’ai aussi bien aimé Ciampa contre Dream, mais ce sont surtout les 10 dernières minutes qui ont été spectaculaires.

• On a déjà annoncé quelques matchs pour TLC. Dans la mesure que Braun Strowman, qui est réellement blessé à un coude, est de retour, il va affronter Baron Corbin, Seth Rollins va défendre son titre Intercontinental contre Dean Ambrose et Ronda Rousey affrontera Nia Jax, dans ce qui sera, je l’espère, le dernier match de championnat que Jax aura.

• En terminant, voici quelques nouvelles de nos Québécois. Kevin Owens a commencé à se déplacer sans béquilles à la suite de ses opérations aux genoux, tandis que l’épaule gauche de Sami Zayn, le deuxième à avoir subi une opération, doit être revue par les médecins. Les deux souhaitent revenir à temps pour WrestleMania, mais rien n’est garanti ni dans un cas ni dans l’autre.

Matchs de la semaine

1) Aleister Black c. Johnny Gargano

2) Daniel Bryan c. Brock Lesnar

3) Charlotte Flair c. Ronda Rousey

Vidéo de la semaine

Voici un condensé du match War Games

Résultats rapides

Los Angeles, Californie

• Matt Riddle a battu Kassius Ohno

• La championne NXT Shayna Baszler, acc. par Jessamyn Duke et Marina Shafir, a défait Kairi Sane 2-1 dans un match 2 de 3

• Aleister Black a vaincu Johnny Gargano

• Le champion de NXT Tommaso Ciampa a battu Velveteen Dream

• Pete Dunne, Ricochet et les War Raiders (Hanson et Rowe) ont vaincu Roderick Strong, Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Adam Cole dans un match de type War Games.

Vidéos de la semaine

LE moment marquant du Survivor Series

Résultats rapides

Los Angeles, Californie

• Équipe SmackDown Live (Les Usos, Le New Day, Sanity, Luke Gallows et Karl Anderson et Les Colóns) a battu Équipe Raw (Bobby Roode et Chad Gable, Le Revival, L’Équipe B, Lucha House Party et l’Ascension) dans le 10 contre 10 par élimination

• Bayley, Sasha Banks, Nia Jax, Mickie James et Tamina ont défait Carmella, Mandy Rose, Sonya Deville, Asuka et Naomi

• Seth Rollins a vaincu Shinsuke Nakamura

• AOP, acc par Drake Maverick ont battu La Barre, acc. par Big Show

• Le champion mi-lourd 205 Live Buddy Murphy a défait Mustafa Ali

• Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finna Balor et Bobby Lashley, acc. par Baron Corbin et Lio Rush ont vaincu Le Miz, Shane McMahon, Rey Mysterio, Samoa Joe et Jeff Hardy

• Ronda Rousey a battu Charlotte Flair par disqualification

• Brock Lesnar, acc. par Paul Heyman a défait Daniel Bryan

Vidéo de la semaine

Ce qui pourrait être la finale d’un tournoi pour les titres féminins par équipe.

Résultats rapides

Los Angeles, Californie

• Braun Strowman, Finn Balor et Elias ont battu Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin, acc. par Lio Rush par disqualification dans un match par élimination lorsque McIntyre a attaqué Strowman après avoir été éliminé

• Nia Jax et Tamina ont défait Sasha Banks et Bayley

• Lucha House Party a vaincu Le Revival

• La championne féminine de Raw Ronda Rousey a battu Mickie James

• Chad Gable et Bobby Roode ont défait AOP, acc. par Drake Maverick

• Natalya a vaincu Ruby Riott, acc. par Liv Morgan et Sarah Logan

Vidéos de la semaine

Charlotte est prête pour Ronda!



Excellente promo du champion

Lars Sullivan s’en vient!

Résultats rapides

Los Angeles, Californie

• Charlotte Flair a battu Billie Kay

• Charlotte Flair a défait Peyton Royce par disqualification

• Les frères Bryant ont vaincu Le Miz et Shane McMahon

• Le New Day a battu La Barre et Big Show

• Asuka et Naomi ont défait Mandy Rose et Sonya Deville

• Randy Orton a vaincu Rey Mysterio

Vidéo de la semaine

Maria Kanellis, l’une des meilleures valets dans l’univers de la WWE



Résultats rapides

Los Angeles, Californie

• Tony Nese a battu Noam Dar

• Akira Tozawa et Brian Kendrick ont défait Fidel Bravo et Richie Slade

• Gran Metalik a vaincu TJP

Vidéos de la semaine

Bon match entre LeRae et Cross



Résultats rapides

Los Angeles, Californie

• Keith Lee a battu Fidel Bravo

• Lars Sullivan a défait Keita Murray

• Nikki Cross a vaincu Candice LeRae

Vidéo de la semaine

Une rivalité de longue date entre deux des meilleures lutteuses à la WWE



Résultats rapides (deux émissions cette semaine)

Birmingham, Royaume-Uni

• Rhea Ripley a battu Xia Brookside

• Eddie Dennis a défait Jack Starz

• Mark Andrews a vaincu Mike Hitchman

• Toni Storm a battu Isla Dawn

• Jordan Devlin a défait Ligero

• Rhea Ripley a battu Dakota Kai dans une demi-finale du tournoi féminin

• Flash Morgan Webster et Mark Andrews ont défait Saxon Huxley et Joseph Conners

• Dave Mastiff a vaincu Tyson T-Bone

• Toni Storm a battu Jinny dans l'autre demi-finale du tournoi féminin

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

