Bo Levi Mitchell, joueur de l’année dans la LCF

Le quart-arrière des Stampeders de Calgary Bo Levi Mitchell a été nommé joueur par excellence de l’année dans la Ligue canadienne de football (LCF), jeudi soir, à Edmonton, lors du gala annuel de la ligue.

C’est la deuxième fois dans sa carrière que Mitchell mérite cet honneur, le plus prestigieux décerné par la LCF. Le pivot de 28 ans est devenu le neuvième joueur, et le deuxième plus jeune, à réaliser l’exploit.

Les autres prix ont été décernés à des joueurs des Blue Bombers de Winnipeg, du Rouge et Noir d’Ottawa et des Roughriders de la Saskatchewan.

Le secondeur Adam Bighill, des Blue Bombers, a été choisi joueur défensif par excellence tandis que le receveur Brad Sinopoli, du Rouge et Noir, a été nommé joueur canadien de l’année.

Stanley Bryant, des Blue Bombers, a été élu meilleur joueur de ligne offensive. Pour sa part, le botteur du Rouge et Noir Lewis Ward s’est mérité les prix de joueur par excellence sur les unités spéciales et de recrue de l’année.

Enfin, Chris Jones, des Roughriders, a obtenu le titre d’entraîneur-chef de l’année dans la LCF.