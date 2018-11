Un record peu enviable pour Victor Mete

Lors de son prochain match, le jeune défenseur Victor Mete en sera à sa 70e partie avec le Canadien de Montréal et il est toujours à la recherche de son premier but dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Âgé de 20 ans, Mete a encore bien des années devant lui, mais il détient temporairement le record du plus grand nombre de rencontres jouées avec le Tricolore en saison régulière sans avoir marqué un seul but.

Jusqu’à tout récemment, c’est l’attaquant Darren Langdon qui détenait cette marque, avec 64 matchs disputés avec le Canadien sans toucher la cible. Celui-ci a joué toutes ses parties avec le CH au cours de la saison 2003-2004. Bizarrement, les plus férus du club montréalais se souviendront que Langdon avait toutefois marqué un but pendant les séries éliminatoires, au premier tour, dans le sixième match contre les Bruins de Boston.

Au cours de sa carrière dans la LNH, Langdon aura par ailleurs inscrit 16 buts, dont 14 dans l’uniforme des Rangers de New York, en 521 matchs de saison régulière.

Encore loin de Steven Halko...

Dans l’histoire de la LNH, c’est le défenseur Steven Halko qui détient le record peu enviable du plus grand nombre de matchs disputés en saison, soit 155, sans inscrire un seul but. Celui-ci a porté les couleurs des Hurricanes de la Caroline entre 1997 et 2003.

Parmi tous les joueurs qui ont déjà évolué à un moment ou à un autre avec le Canadien durant leur carrière, l’attaquant Gordie Dwyer a complété son séjour dans la LNH sans avoir marqué en 108 rencontres. Il a toutefois joué seulement 13 parties avec le CH.

Même si Mete se retrouve provisoirement dans une gênante catégorie, en compagnie des Langdon et Dwyer de ce monde, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. En raison de son jeune âge, il sortira tôt ou tard de ce bourbier, lui qui compte par ailleurs 10 mentions d’aide depuis le début de sa carrière.

Le plus grand nombre de matchs disputés avec le CH sans marquer un seul but