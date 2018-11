Un dernier match universitaire pour Étienne Moisan

Ce samedi, Étienne Moisan disputera sa toute dernière rencontre de football universitaire alors que le Rouge et Or de l'Université Laval affrontera les Mustangs de l'Université Western dans le cadre de la Coupe Vanier.

«C'est un scénario de rêve, a avoué le receveur de passes en entrevue, lors de l'émission Les Partants à TVA Sports.

«C'est un match avec un gros enjeu, un certain niveau de stress. Mais à travers tout cela, je devrai trouver le moyen de m'amuser car il y a beaucoup de finissants au Canada qui paieraient cher pour être à ma place.

«Je vais entamer ce match comme j'ai entamé ma dernière année, c'est à dire avec une attitude de "sans lendemain" Je vais tenter d'en profiter au maximum.»

Ce sera aussi l'occasion pour Moisan et le Rouge et Or de prendre leur revanche puisque les Mustangs avaient triomphé l'an dernier lors de cette même Coupe Vanier, contre les joueurs de Glen Constantin.

«C'est un scénario digne d'Hollywood, a dit le joueur de dernière année. On l'avait vu venir depuis le début de l'année. On savait qu'il y avait une chance que ce scénario se produise.

«Sans rien vouloir enlever à Western, on a vraiment mal joué l'an dernier et on aimerait se remettre de cette contre-performance là.»

