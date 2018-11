Max Pacioretty débloque enfin à Vegas

Après un début de saison peu faste marqué par une blessure lui ayant fait manquer quatre rencontres, l’attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty semble avoir retrouvé sa touche près du filet.

Limité à deux buts au cours de ses 16 premiers affrontements avec l’organisation du Nevada, l’ancien capitaine du Canadien de Montréal a fait bouger les cordages quatre fois lors de ses trois plus récentes sorties. Il a d’ailleurs compté deux fois durant la rencontre de mercredi face aux Coyotes de l’Arizona, inscrivant le but décisif dans un gain de 3 à 2 en prolongation.

«Ils arrivent par séquences, a mentionné Pacioretty au site NHL.com à propos de ses filets. Ça fait un bout de temps que je rappelle à quel point j’aime notre trio [complété par Cody Eakin et Alex Tuch]. Nous avons une bonne chimie et nous apprécions comment on s’aide à l’intérieur de notre territoire. Cela nous permet aussi d’être à l’aise offensivement.»

«Nous sommes très heureux de le voir produire, a ajouté l’entraîneur-chef Gerard Gallant quand il fut questionné par le quotidien "Las Vegas Review-Journal" au sujet du réveil à l’attaque de Pacioretty. Il est l’un de ces gars pouvant envoyer la rondelle dans le filet, il acquiert davantage de confiance et il se sent mieux. Ç’a paru ce soir [mercredi].»

Une amélioration individuelle et collective

En plus d’inscrire son nom à la feuille de pointage plus souvent, le patineur américain est heureux de voir son équipe renouer avec le succès. Finalistes de la Coupe Stanley le printemps passé, les Knights ont connu un mauvais départ, mais une récolte de quatre points durant leur voyage de trois parties s’étant conclu à Glendale pourrait les relancer.

«C’est un pas dans la bonne direction, a précisé Pacioretty. Vous pouvez analyser ce qui s’est passé à Calgary [une défaite de 7 à 2 subie lundi] et penser autrement, mais deux victoires en trois matchs intra-section constituent une progression et nous voulons poursuivre dans cette voie.»

«Nous formons un groupe tenace et déterminé, a de son côté indiqué le défenseur Shea Theodore. On ne doit jamais se laisser abattre. Il y a encore beaucoup de joutes à disputer et là, on a accompli de l’excellent travail pour gagner la séquence suivante sur la glace et effectuer de l’échec-avant. C’est exactement ce qu’il nous faut.»