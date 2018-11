Les Sénateurs envoient Chris Wideman à Edmonton

Récemment impliqué dans le «Ubergate», le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Chris Wideman a été échangé aux Oilers d’Edmonton, jeudi, en retour d’un choix de sixième ronde au repêchage de 2020.

Âgé de 28 ans, Wideman avait été sélectionné par les Sénateurs en quatrième ronde, 100e au total, lors du repêchage de 2009. Depuis le début de la saison, il a récolté cinq points, dont deux buts, en 19 parties, en plus d’afficher un différentiel de -9. Il en était à sa quatrième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Thank you @Senators, the equipment and training staff and especially my teammates for the life long memories! Ottawa will always have a place in my heart. ✌️