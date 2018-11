Gala de boxe à Rimouski: le premier d'une série?

Le gala mettant en vedette Steven Butler ce week-end pourrait être le premier d'une longue série à Rimouski.

Antonin Décarie, d'Eye of the Tiger Management, a indiqué jeudi que la vente de billets se passait bien et qu'il pourrait ainsi y avoir d'autres galas dans le futur.

«Les gens de Rimouski ont été choyés au niveau du hockey et on voulait recréer ça avec la boxe en apportant nos meilleurs gars qui commencent», a dit Décarie.

Les deux derniers combats de la soirée, opposant Arslanbek Makhmudov à Andrew Satterfield puis Steven Butler à Jesus Antonio Gutierrez, seront présentés sur les ondes de TVA Sports samedi soir.

