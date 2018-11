Aux 4 coins de la LNH: longue absence pour Murray

La saison de misère du gardien Matthew Murray s’est poursuivie, jeudi, car les Penguins de Pittsburgh ont placé son nom sur la liste des blessés.

Les Penguins ont par ailleurs rappelé Tristan Jarry des ligues mineures.

«Matt sera absent à long terme avec une blessure au bas du corps, a dit l’entraîneur-chef des Penguins Mike Sullivan. Il a été ausculté ce matin. C’est une blessure avec laquelle il doit composer depuis quelques semaines. Nous avons pris la décision ce matin de lui laisser le temps de se reposer pour guérir.»

Murray n’a pas vu d’action depuis samedi, lorsqu’il a été retiré de la rencontre des siens face aux Sénateurs d’Ottawa après avoir cédé trois fois en 10 tirs. L’athlète de 24 ans montre une fiche de 4-5-1, une moyenne de buts alloués de 4,08 et un taux d’efficacité de ,877 en 11 rencontres cette saison.

Jarry a quant à lui pris part à 11 matchs avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton. Il revendique une fiche de 4-5-1, une moyenne de 2,89 et un taux de ,909. Il a par ailleurs marqué un but durant le match du 14 novembre. Il devrait seconder Casey DeSmith face aux Bruins à Boston, vendredi.

Les Flames frappés par les blessures

L’attaquant des Flames de Calgary Michael Frolik ratera les deux prochaines rencontres des siens à cause d’une blessure au bas du corps, tandis que son coéquipier Michael Stone est aux prises avec un caillot sanguin et a vu son nom placé sur la liste des éclopés.

Ayant joué 11 min 36 s durant son dernier match, lundi, face aux Golden Knights de Vegas, Frolik sera réévalué quotidiennement. Cette saison, il a inscrit sept buts en 20 sorties.

Pour ce qui est de Stone, il est absent depuis le 11 novembre et aucune date de retour au jeu n’a été évoquée dans son cas. Le défenseur a totalisé quatre mentions d’aide en 11 affrontements.

Détentrice du sommet de la section Pacifique avec 27 points en 22 joutes, la formation albertaine visitera les Knights, vendredi.

Auston Matthews doit patienter

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews risque de manquer trois autres rencontres en raison de sa blessure à l’épaule gauche.

Le joueur-vedette a été interrogé au sujet de son éventuel retour au jeu et il préfère ne pas s’avancer quant à une date précise. Matthews n’a pas joué depuis le 27 octobre et a recommencé à s’entraîner avec contacts et à décocher des tirs.

«Je veux définitivement participer à une séance où je pourrai y aller à fond et effectuer des mises en échec pour m’assurer que tout soit stable», a-t-il mentionné au réseau TSN, jeudi.

Conséquemment, l’Américain devrait manquer les duels de vendredi contre les Blue Jackets de Columbus et du lendemain face aux Flyers de Philadelphie, ainsi que celui contre les Bruins de Boston, lundi.

Matthews a amassé 16 points en 11 parties cette saison.