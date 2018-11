Sidney Crosby de retour en action

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, effectuera un retour à la compétition à l’occasion du match de mercredi contre les Stars de Dallas.

Le numéro 87 était à l’écart depuis plus d’une semaine à cause d’une blessure au haut du corps. Il a raté les trois derniers duels des siens qui ont échappé neuf de leurs 10 plus récentes rencontres.

Crosby a récolté huit buts et 11 mentions d’aide pour 19 points en 16 parties cette saison. Son club occupe la cave de l’Association de l’Est avec 18 points, en vertu d'un dossier de 7-8-4.