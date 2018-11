Ryane Clowe quitte la tête de son équipe en raison de problèmes de santé

Ryane Clowe, un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) et maintenant entraîneur-chef dans la Premier AA Hockey League (ECHL), sera absent indéfiniment en raison de problèmes de santé.

Les Growlers de Terre-Neuve, affiliés au Maple Leafs de Toronto, ont expliqué par communiqué que l’ex-ailier, qui a raté cinq rencontres derrière le banc depuis le début de la saison, sera absent «jusqu’à nouvel ordre», selon le journal local «The Telegram».

Ce quotidien affirme que Clowe souffrirait toujours de symptômes liés à des commotions cérébrales subies lorsqu’il évoluait dans la LNH. Clowe n’avait joué que 13 matchs avec les Devils du New Jersey en 2014-2015 avant de s’absenter pour toute la saison 2015-2016 en raison d’une commotion cérébrale. Il en avait subi quatre pendant ses deux dernières campagnes dans la LNH.

Durant sa carrière de joueur, il a évolué avec les Sharks de San Jose, les Rangers de New York et les Devils, disputant 491 matchs entre 2005-2006 et 2014-2015. Le natif de St. John’s a totalisé 112 buts et 197 mentions d’aide pour 309 points.

Clowe a porté les couleurs de l’Océanic de Rimouski et du Rocket de Montréal lors de son passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2000-2001 à 2002-2003.