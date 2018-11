«On ne manque pas de motivation» - François Rocheleau

Les Mustangs de l’Université Western feront face à une tâche colossale, samedi, alors qu’ils affronteront le Rouge et Or de l’Université Laval, au Stade Telus de Québec, lors du match pour l’obtention de la coupe Vanier.

Le duel sera d'ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 12h30.

De plus, les hommes en mauve tenteront de décrocher un deuxième titre canadien consécutif. Mais cette fois, ils devront faire face aux hostiles partisans du Rouge et Or plutôt qu’à la foule familière du Tim Hortons Field de Hamilton, là où a eu lieu la Coupe Vanier en 2017.

«C’est une opportunité qui ne se présente pas souvent d’aller jouer (le match de) la Coupe Vanier chez notre adversaire, a souligné le joueur québécois de première année des Mustangs François Rocheleau, mercredi matin, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. C’est quelque chose qui est rare. C’est une motivation supplémentaire.

«De plus, ce serait un deuxième titre en deux ans si on gagne. Ce qui pousse tout le monde, c’est le désir de marquer l’histoire et de faire quelque chose de vraiment spécial. On ne manque pas de motivation.»

Évidemment, Rocheleau et les Mustangs sont conscients que c’est un adversaire affamé qui se présentera devant eux.

«On s’en va affronter une très bonne équipe, c’est certain, a continué Rocheleau, un ancien joueur des Phénix du Collège André-Grasset. Tout le monde qui s’apprête à jouer contre le Rouge et Or a ça en tête. Mais ç’a été fait l’an dernier et ça peut être refait cette année. On travaille très fort pour vivre ce moment à nouveau.

«On doit être très constant durant tout le match. On doit avoir des gains sur le premier essai. Et après ça, les mettre dans des situations difficiles en deuxième essai pour qu’on puisse faire ce que l’on veut avec le ballon.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.