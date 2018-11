Nico Hischier : Un émerveillement quotidien

La LNH a beau être devenue un circuit pour les jeunes patineurs, réussir à s’y tailler un poste à 18 ans demeure tout de même une aventure. À l’instar de Jesperi Kotkaniemi, Nico Hischier y est parvenu. Il raconte comment, la saison dernière, il a dû s’ajuster à sa nouvelle réalité.

«Tout est nouveau, tout est si gros ! Ça m’a pris toute la saison, a lancé l’athlète suisse lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal. Évidemment, tu vis le rêve, mais il y a toujours quelque chose que tu n’as jamais vécu. Il y a toujours un voyage dans une ville que tu n’as jamais visitée.»

En Amérique du Nord, les mégalopoles comme New York et Los Angeles ont un cachet particulier pour les jeunes arrivant d’Europe.

À ce propos, Phillip Danault raconte une anecdote intéressante concernant Kotkaniemi.

«Quand on est allés jouer au Madison Square Garden, il est allé marcher dans Manhattan. Il capotait bien raide. Il n’arrêtait pas de prendre des photos. J’ai hâte de voir sa réaction quand on va aller à Vegas !»

Malgré cette adaptation continuelle, le jeune attaquant se tire bien d’affaire. Depuis le début de novembre, il a récolté 8 points en 10 matchs. Son flegme en zone offensive a même incité Claude Julien, au cours des dernières rencontres, à l’utiliser au sein de la première vague de l’attaque massive.

«On pense que sur la ligne des buts, c’est une bonne position pour lui. Il voit bien les jeux. Et depuis le début de l’année, on dit qu’en zones restreintes, il réussit quand même à faire des jeux», a expliqué l’entraîneur du Canadien.

L’appui des vétérans

Hischier avait connu un succès encore plus fulgurant. Ses 52 points, dont 20 buts, en 82 matchs lui avaient permis de se hisser au deuxième rang des marqueurs de son équipe.

Selon lui, un facteur explique cette capacité de bien performer sur la patinoire, malgré tous les aspects inconnus du métier : l’aide de ses coéquipiers.

«C’est tout un défi de jouer dans de grands amphithéâtres et devant des foules immenses. À ce niveau, les plus vieux m’ont été d’une aide précieuse. Ils m’ont aidé à bien m’intégrer. Je suis certain que c’est la même chose pour lui à Montréal.»

Effectivement, ça semble être le cas. L’intégration du jeune Kotkaniemi et de son sourire contagieux chez le Canadien semble s’être faite facilement. Plusieurs exemples penchent en ce sens.

On n’a qu’à penser au soir où il a inscrit son premier but dans la LNH, face aux Capitals de Washington. Carey Price s’est avancé jusqu’à la ligne bleue pour aller le féliciter, Charles Hudon l’a enlacé sur le banc pendant que l’annonceur maison Michel Lacroix confirmait son but.

Absorber comme une éponge

On peut également imaginer que Shea Weber, dans son rôle de capitaine et de grand frère, s’est assuré que la recrue ne manque de rien.

«Il en fait beaucoup par lui-même. Il n’hésite pas à parler à tout le monde, il pose des questions», a indiqué Brendan Gallagher.

Ce dernier en connaît pas mal sur le sujet. Il était lui-même un jeunot, à 20 ans, lorsqu’il s’est taillé un poste avec le Canadien.

«Ce qu’il y a de bien quand tu arrives dans la LNH, c’est que tu es immédiatement entouré des meilleurs entraîneurs et des meilleurs joueurs au monde. L’information est à portée de main. Si tu es assez intelligent pour tout absorber, tu t’améliores continuellement», a-t-il indiqué.

Puisque le grand Finlandais semble avoir une bonne tête sur les épaules, c’est prometteur.