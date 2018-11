Max Domi: Connor McDavid avait vu juste

Publié hier à 09h26

Mis à jourhier à 09h52

Quand on se compare, on se console. Il y a exactement un an, dans ma tête, c’était terminé pour les Canadiens de Montréal. Il était clair qu’il y avait quelque chose qui clochait avec l’équipe. De plus en plus de partisans délaissaient le Centre Bell et de plus en plus de gens réclamaient le congédiement de Marc Bergevin.

Personnellement, j’étais convaincu que le directeur général vivait sur du temps emprunté. Un an plus tard, il faut reconnaître que Bergevin a fait tout un travail pour rétablir une culture gagnante. Ses acquisitions de Max Domi et de Tomas Tatar ont redonné espoir aux fidèles du club.

Les dernières heures ont été particulièrement difficiles pour les entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale de hockey. Comme John Tortorella le disait lundi, il est impossible d’éliminer toutes les erreurs dans un match dans le hockey d’aujourd’hui, mais le manque d’effort est inacceptable.

C’est un peu pour cela que les Oilers d’Edmonton et les Blues de St. Louis ont limogé leur entraîneur respectif. Ce ne sont pas des équipes parfaites sur papier, mais le manque d’effort détonnait et explique en partie un premier quart de saison en deçà des attentes.

Cette citation de Doug Armstrong, directeur général de Blues en dit long. «Beaucoup de nos partisans sont des travailleurs. Il faut être dédié pour venir à un match des Blues. Nous devons renvoyer nos partisans à la maison plus heureux que nous le faisons et avec un meilleur effort.»

Les Blues devraient être meilleurs. Et même si Armstrong a dit que Mike Yeo a payé pour les «péchés» des autres, la réalité pure et simple est qu’il n’a pas réussi à sortir le maximum de son groupe.

Les Oilers, c’est une tout autre histoire. Quand tu as le meilleur joueur au monde, tu dois bien l’entourer. Tu dois bâtir autour de lui et malheureusement la formation albertaine a régressé sous la direction de Peter Chiarelli. Quelques mauvaises transactions ont fait reculer l’organisation de plusieurs années. L’un des reproches que j’adresserais à Todd McLellan, est le fait qu’il critiquait souvent ses joueurs dans les médias. C’est le genre de choses que l’on peut faire une fois de temps en temps, mais quand ça se produit trop souvent, les joueurs s’en souviennent et finissent par faire la sourde oreille.

Nul doute que les Blues et Oilers sont meilleurs que ce que nous avons vu. C’est déjà bien parti pour Ken Hitchcock qui a remporté son premier match avec les Oilers. J'ai hâte de voir si le vétéran entraîneur ainsi que Craig Berube sauront ramener leur équipe respective en séries. Rien n’est impossible, mais le trou est béant et les probabilités sont contre eux.