LNH 360: 100 buts pour Connor McDavid

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 20 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

Edmonton 4 – SAN JOSE 3 (prol.)

100 buts pour McDavid

Le capitaine des Oilers, Connor McDavid, a marqué le 100e but de sa carrière dans la LNH (230 parties) en plus d’ajouter deux mentions d’aide pour porter son total à 31 points cette saison.

McDavid est le deuxième joueur cette saison à atteindre le plateau des 30 points, après Mikko Rantanen (Avalanche).

À 21 ans et 311 jours, McDavid est le deuxième plus jeune joueur de l’histoire des Oilers à atteindre le plateau des 100 buts en carrière après Wayne Gretzky (20 ans et 40 jours).

Le numéro 97 a réussi l’exploit après 230 parties, le quatrième plus rapide après avoir commencé sa carrière avec les Oilers.

McDavid est devenu le cinquième joueur de l’histoire de l’équipe à obtenir 30 points et plus après 21 parties ou moins lors d’une saison et le premier depuis Mark Messier (1989-1990).

Thornton égale Lemieux

L’attaquant des Sharks Joe Thornton a amassé la 1033e mention d’aide de sa carrière pour égaler Mario Lemieux au 11e rang de l’histoire. Tous les autres joueurs devançant Lemieux, sauf Jaromir Jagr qui n’est pas encore admissible, sont au Temple de la renommée du hockey.

Joe Thornton égale une marque de Mario Lemieux - TVA Sports

Le saviez-vous?

L’attaquant des Sharks Joonas Donskoi a ouvert la marque après 45 secondes de jeu. C’est le 28e but dans la première minute de jeu cette saison dans la LNH. Il s’agit du plus haut total après 317 parties depuis la saison 1992-1993 (29).

