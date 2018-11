LNH : 12 blessés malchanceux (et un peu maladroits)

Le sport professionnel demeure à risque quand il est question de blessures, aussi mineures soient-elles. Cependant, les athlètes ne sont pas à l’abri d’une malchance dans la vie quotidienne. L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Victor Rask devait lui-même effectuer un retour au jeu, cette semaine, après avoir manqué le début de la saison en raison d’une sévère coupure subie en cuisinant. Sa mésaventure a inspiré l’Agence QMI qui propose ici quelques cas de hockeyeurs de la Ligue nationale (LNH) ayant fait parler d’eux pour leur déveine à l’extérieur de la patinoire.

#1 - Joe Sakic

Voici un cas célèbre qui a marqué la fin de la carrière de joueur de l’ancien des Nordiques de Québec. Joe Sakic a disputé 15 matchs au début de la campagne 2008-2009 avant de se retrouver sur le carreau à cause de problèmes dorsaux. Durant sa convalescence, il déneigeait les alentours de sa résidence quand il a subi des fractures à trois doigts de la main gauche lors d’un «accident de souffleuse». Le célèbre attaquant de l’Avalanche du Colorado n’est jamais revenu au jeu et il est aujourd’hui le directeur général de l’équipe.

#2 - Dustin Penner

En plus de faire rager ses dirigeants pour des performances mitigées sur la patinoire, Dustin Penner a trouvé le moyen de se placer dans l’embarras d’une façon quelque peu ridicule au début 2012. Évoluant à l’époque avec les Kings de Los Angeles, il a ressenti une vive douleur au bas du dos en savourant des crêpes préparées par son épouse au déjeuner. Pesant à l’époque 242 lb, Penner a ensuite eu besoin de sa conjointe – l’actrice montréalaise Jessica Welch, qui a déjà été mariée à Richard Zednik - pour se vêtir. Après ce léger embarras, le hockeyeur a vécu la descente aux enfers, divorçant avec Welch la même année. Sa dernière présence dans la LNH remonte à 2013-2014, mais il peut néanmoins se targuer d’avoir remporté la coupe Stanley quelques mois après son douloureux déjeuner.

#3 - Larry Robinson

L’ex-défenseur du Canadien de Montréal Larry Robinson avait une passion: le polo. Sauf que celle-ci lui a coûté plusieurs semaines de jeu quand il a subi une blessure à une jambe. Sur la patinoire, Robinson a manqué 27 parties, ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir 40 points en 53 duels durant la campagne 1987-1988. Le Tricolore a malgré tout amassé 103 points au classement cette saison-là.

#4 - Darren Turcotte

Avis à nos lecteurs : il faut toujours nettoyer ses oreilles avec soin! Il suffit d’en parler à Darren Turcotte, qui a raté 13 parties avec les Sharks de San Jose en 1996-1997. Le vétéran a endommagé le tympan de son oreille à l’aide d’un coton-tige, au point de nuire à son équilibre. Il a néanmoins accumulé 37 points au cours de la saison.

#5 - Wade Belak

Le regretté Wade Belak n’a pas seulement eu des problèmes de dépression, lui qui est décédé à l’âge de 35 ans en 2011. Durant la campagne 2005-2006, l’ancien homme fort des Maple Leafs de Toronto a raté un match en raison d’une morsure d’araignée. Celle-ci lui a causé une enflure au pied si importante qu’il ne pouvait plus chausser son patin.

#6 - Brian Leetch

Même s’ils misent, pour la plupart, sur un excellent coup de patin, les joueurs de la LNH ne sont pas protégés contre de malencontreuses glissades hors des arénas de la ligue. L’ex-étoile des Rangers de New York Brian Leetch en sait quelque chose. Pourtant reconnu comme un des arrières les plus fluides de son sport, l’Américain a chuté sur le trottoir en débarquant d’un taxi près de son appartement à Manhattan et a subi une fracture de la cheville droite en 1993. Au cours d’une campagne 1992-1993 marquée par diverses blessures, Leetch n’a joué que 36 matchs.

#7 - Brent Sopel

Celui ayant brièvement évolué avec le Canadien au début de la présente décennie n’était pas le plus habile et il l’a prouvé durant le printemps 2007 lorsqu’il s’est blessé au dos en essayant de cueillir un craquelin au sol. Brent Sopel a ainsi manqué une rencontre éliminatoire des Canucks de Vancouver.

#8 - Manny Legace

Manny Legace a vécu une mauvaise expérience sous les yeux de nombreux spectateurs. Avant un match en 2008, la gouverneure de l’Alaska, Sarah Palin, se trouvait sur le tapis rouge au centre de la glace pour une mise au jeu protocolaire. Cependant, Legace a mis le patin sur ledit tapis et a subi une blessure à la hanche en chutant. Les Blues de St. Louis ont ensuite soumis son nom au ballottage.

#9 - Mikael Renberg

Membre du trio «Legion of Doom» des Flyers de Philadelphie en compagnie d’Eric Lindros et de John LeClair, Mikael Renberg demeurait un peu plus sous le radar des médias, comparativement à ses deux coéquipiers de l’époque. Toutefois, quand il s’est retrouvé au camp d’entraînement des Maple Leafs de Toronto en 2002, il a attiré l’attention de tous en subissant une déchirure du biceps en tombant de son bateau. Comble de malheur, il a été atteint par une hélice de l’engin.

#10 - Emmanuel Fernandez

En 2005, le gardien Emmanuel Fernandez sortait de la douche lorsqu’il s’est blessé au cou et au dos. Certaines sources ont avancé que le problème était apparu au moment où il manipulait un séchoir à cheveux, alors que d’autres ont évoqué l’utilisation d’une serviette de bain. Le porte-couleurs du Wild du Minnesota a manqué plusieurs rencontres à la suite de l’incident.

#11 - Arturs Irbe

Le gardien des Sharks de San Jose Arturs Irbe avait à l’œil ses rivaux sur la patinoire, mais il aurait fallu qu’il en fasse de même avec son chien Rambo un certain jour de l’été 1994. Le Letton a été mordu à la main gauche par son «meilleur ami» et en a été quitte pour des dégâts à une artère du poignet et une fracture à un doigt. L’assaillant, un Labrador, a été euthanasié.

#12 - Shawn McEachern

Pendant sa carrière dans la LNH, Shawn McEachern savait où se placer sur la glace pour récolter sa part de buts. Cependant, c’était une toute autre histoire au moment de se coucher... ou plutôt de se lever. L’ancien des Sénateurs d’Ottawa est un somnambule invétéré et d’après ses coéquipiers de l’équipe américaine des Jeux olympiques de 1998, il représentait un sérieux problème la nuit. Durant ses marches nocturnes, il se serait infligé deux fractures des côtes et une coupure à la tête, notamment. Puis, selon la version officielle de l’époque, McEachern a subi une fracture de la jambe lors d’un «incident survenu à l’extérieur de la patinoire», ce qui l’a contraint à l’inactivité pour la majeure partie des Jeux de Nagano.