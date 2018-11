La séquence de Hoffman se poursuit

Même si les Panthers de la Floride ont perdu 7 à 3 contre le Lightning de Tampa Bay, Mike Hoffman a tout de même une bonne raison de célébrer.

L’attaquant des Panthers a porté à 17 sa séquence de matchs avec au moins un point. Il a amassé 10 buts et 10 mentions d’aide pendant cette période. Il s’agit de la plus longue séquence du genre en ce moment dans la Ligue nationale.

Hoffman n’a toutefois pas été la vedette du match. Ce titre revient plutôt à Steven Stamkos, qui a marqué un but en plus d’obtenir trois mentions d’aide pour le Lightning. J.T Miller, Ryan McDonagh et Nikita Kucherov ont pour leur part récolté chacun trois points dans la victoire.

Les Leafs bombardés

Les Maple Leafs de Toronto, qui se sont inclinés par la marque de 5 à 2 devant les Hurricanes de la Caroline, ont connu un départ difficile à Raleigh en accordant 29 lancers au cours des 20 premières minutes de jeu.

Le record pour le plus grand nombre de tirs en une période est de 33. Il a été établi le 21 octobre dernier par le Lightning de Tampa Bay au deuxième tiers d’une victoire de 6 à 3 contre les Blackhawks de Chicago. La LNH a commencé à comptabiliser les lancers au but en 1955-1956.

Étonnamment, les favoris de la foule n’ont obtenu que deux buts pendant le premier engagement, inscrits par Trevor van Riemsdyk et Justin Williams.

Micheal Ferland, Sebastian Aho et Andrei Svechnikov ont aussi trouvé le fond du filet pour les vainqueurs.

La réplique des Leafs est venue de John Tavares et Kasperi Kapanen.

Un premier jeu blanc pour Georgiev

Au Madison Square Garden, le gardien Alexandar Georgiev a signé son premier blanchissage en carrière dans la victoire de 5 à 0 des Rangers de New York face aux Islanders.

Le gardien de 22 ans d’origine bulgare, qui a repoussé 29 lancers, en était à un cinquième départ cette saison et à un 14e en carrière.

Chris Kreider, Mika Zibanejad et Kevin Shttenkirk ont chacun récolté deux points dans la victoire des Rangers, leur septième consécutive à domicile.

Les Sabres enchaînent les victoires

Prochains adversaires du Canadien de Montréal, les Sabres ont signé une septième victoire consécutive en l’emportant 5 à 2 devant les Flyers de Philadelphie, mercredi soir, à Buffalo.

L’équipe locale a marqué pas moins de quatre buts lors du premier vingt. Evan Rodrigues, qui a réussi son premier filet dans la Ligue nationale de hockey, et Sam Reinhart, ont chacun récolté deux points dans la victoire.

Ce gain permet aux Sabres de grimper au troisième rang de l’Association Est, et de se retrouver à un point du sommet occupé par le Lightning de Tampa Bay.