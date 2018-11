En attendant Joel Quenneville

Publié hier à 10h23

Joel Quenneville veut prendre son temps. Il a fait ses débuts derrière le banc en 1994 avec les Nordiques de Québec alors qu’il était l’adjoint de Marc Crawford. Deux ans plus tard, il devenait entraîneur-chef des Blues de St. Louis et, depuis, il n’a jamais eu vraiment de repos.

S’il avait voulu devenir l’entraîneur-chef des Oilers ou des Blues hier, il n’avait qu’à «crier lapin». Mais après 24 ans de services rendus et surtout un salaire de six millions de dollars cette saison et le même montant pour la prochaine saison, on peut comprendre que l’ancien défenseur souhaite prendre un peu de recul. Mais pour combien de temps?

Situation difficile

Engagé par Dale Talon chez les Blackhawks il y a dix ans, Joel Quenneville a travaillé la majeure partie de son temps à Chicago pour Stan Bowman. Si les deux hommes ont remporté trois fois la coupe Stanley ensemble, la relation ne fut pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce qu’on tente de nous faire croire publiquement.

D’ailleurs si vous vous demandez ce qui clochait, entre autres, il faut simplement regarder son remplaçant. Jeremy Colliton a 33 ans, sans réelle expérience, et est un adepte des statistiques avancées, ce que Quenneville n’était pas, au grand dam de ses patrons.

«My way or the highway»

«Je suis celui qui veut le plus gagner». C’est ce que Joel Quenneville m’avait dit en français sur la glace du United Center lorsqu’il a remporté sa dernière coupe Stanley en juin 2015.

Il a bâti sa carrière avec cette phrase qu’il répète à qui veut bien l’entendre. Une de ses grandes qualités et peut-être bien un de ses plus grands défauts, selon les gens qui l’ont côtoyé, c’est la confiance totale qu’il a dans ses décisions. Joel Quenneville n’est pas le genre d’entraîneur à qui on dit quoi faire. Pas le genre d’entraîneur qui doit passer par le gars des statistiques avancées pour construire sa formation de vingt joueurs à tous les matchs. Vous voyez ce que je veux dire?

Ce n’est donc pas un entraîneur-chef facile à gérer. Mais avec 890 victoires (il vient au deuxième rang dans l’histoire de la LNH, derrière Scotty Bowman qui en a 1244), Joel Quenneville a visiblement la recette gagnante en sa possession.

Les Oilers et les Blues affirment avoir des entraîneurs par intérim présentement et c’est la même chose pour les Kings. Mon impression est que la seule équipe qui pourrait le sortir de son congé actuel, ce serait les Penguins de Pittsburgh. Mais Mike Sullivan n’a pas à s’inquiéter, lui qui a remporté deux fois la coupe Stanley à ses trois dernières saisons.

À moins que...