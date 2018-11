Aux 4 coins de la LNH: les Panthers s’attendent à revoir Vincent Trocheck

Le directeur général des Panthers de la Floride, Dale Tallon, croit que l’attaquant Vincent Trocheck reviendra au jeu cette saison malgré une sérieuse blessure subie durant le match de lundi contre les Sénateurs d’Ottawa.

Le lendemain, le joueur d’avant a été opéré pour une fracture de la cheville droite et son équipe a confirmé le tout mercredi. Même si son absence sera d’une durée indéterminée et qu’il a quitté la surface de jeu sur une civière après une torsion de sa jambe, Trocheck pourrait donner un coup de main à ses coéquipiers plus tard dans la campagne, au grand plaisir de Tallon.

«"Vinny" est un compétiteur hors de l’ordinaire et un leader pour notre formation, a commenté le dirigeant sur le site internet des Panthers. Ce n’est jamais facile de voir un joueur et une personne comme lui subir une telle blessure, mais nous avons confiance qu’il se remette complètement et qu’il revienne sur la glace en 2018-2019.»

La troupe de l’entraîneur-chef Bob Boughner devra ainsi composer sans un de ses éléments les plus fiables. Trocheck a récolté trois buts et 11 mentions d’aide pour 14 points en 18 rencontres depuis le début du calendrier régulier. L’an passé, il a offert la meilleure récolte de sa carrière avec 75 points, dont 31 filets, en 82 sorties.

Avant de visiter le Lightning de Tampa Bay en soirée, les Panthers occupaient la cave de la section Atlantique avec une fiche de 8-7-3 et 19 points.

Par ailleurs, le club floridien a rappelé Denis Malgin de sa filiale de Springfield.