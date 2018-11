Todd McLellan remplacé par Ken Hitchcock

Ken Hitchcock avait pourtant annoncé sa retraite comme entraîneur-chef, mais c’est lui qui a été choisi pour diriger désormais les Oilers d’Edmonton à la suite du congédiement de Todd McLellan dans la journée de mardi.

Hitchcock demeurera en poste pour le reste de la campagne, à l’image de ses adjoints. Le directeur général Peter Chiarelli réévaluera leur travail au terme de la saison, a-t-il indiqué.

«Avec toute la parité dans cette ligue, je pense que le moment était idéal pour agir, a déclaré Chiarelli, cité par le site web des Oilers. Il y a des décisions difficiles à prendre et vous voyez plusieurs DG dans la même situation que moi actuellement. Vous allez entendre les mêmes choses de ma part, mais il y a encore beaucoup de hockey à jouer cette année. Je ne souhaite pas me décharger de toute responsabilité relative au personnel des joueurs. Ce n’était pas seulement l’affaire de Todd. C’est une tâche collective et notre travail est d’accéder aux séries éliminatoires. Nous le devons à nos partisans.»

Surprise

Si le départ de McLellan – qui avait été embauché avant la saison 2015-2016 - n’est pas une grande surprise, le retour de Hitchcock étonne davantage. À la barre des Stars de Dallas lors de la saison 2017-2018, Hitchcock avait délaissé son rôle d’entraîneur, au mois d’avril, disant alors vouloir abandonner ce métier définitivement.

«Le hockey a été ma vie entière et je ne pourrai jamais redonner à ce sport ce qu’il m’a apporté, avait-il écrit dans une lettre publiée sur le site web des Stars. Je pense à tous ces gens merveilleux que j’ai rencontrés pendant ma carrière. Je voudrais remercier chacun d’eux pour leur amitié et leur support à travers les années.»

«J’ai l’expérience d’avoir travaillé avec Ken aux Jeux de Sotchi. Je l’ai connu dans une courte période, a pour sa part précisé Chiarelli. Son bilan est impeccable et il est un bon stratège. [...] Je sais qu’il peut mettre en place un système bien structuré et s’assurer de sa bonne exécution en peu de temps. Il est très respecté et un maître à penser.»

Natif d'Edmonton, Hitchcock, qui occupait désormais un rôle de conseiller avec la formation de Dallas, s’est rapidement ennuyé du poste d’entraîneur-chef. Le fait de pouvoir diriger l'équipe de la ville d'où il est originaire pourrait avoir influencé sa décision. Quoi qu'il en soit, Hitchock devient le huitième pilote des Oilers au cours des 10 dernières années.

Plus de 800 victoires

Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’homme de 66 ans vient au troisième rang des entraîneurs les plus victorieux, avec 823 gains en saison régulière. Seuls Scotty Bowman et Joel Quenneville le devancent. Hitchcock avait également fait ses débuts dans la LNH derrière le banc des Stars, en 1995-1996, avant de diriger plus tard les Flyers de Philadelphie, les Blue Jackets de Columbus et les Blues de St. Louis.

Les Oilers ont conservé un dossier de 9-10-1 depuis le début de la saison (avant le match de mardi soir) et pointent provisoirement au 12e rang du classement de l’Association de l’Ouest.