Qui arrêtera les Sabres?

Condamnés à une autre exclusion des séries éliminatoires par de nombreux observateurs du hockey avant le début de la saison, les Sabres de Buffalo risquent de faire mentir les experts s’ils continuent d’accumuler les victoires.

La troupe de l’entraîneur-chef Phil Housley connaît la séquence la plus fructueuse de la Ligue nationale actuellement avec six gains consécutifs, incluant les trois derniers acquis à l’étranger. Lundi, les Sabres tiraient de l’arrière 4 à 1 face aux Penguins de Pittsburgh avant de combler le retard et de l’emporter 5 à 4 grâce à un but de Jack Eichel en prolongation.

N’ayant pas participé aux matchs d’après-saison depuis 2011, Buffalo bataille avec les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay pour le sommet de la section Atlantique.

«La détermination de ce groupe est incroyable, a admis Housley au site NHL.com, au terme de la partie face aux Penguins. Nous en avons parlé durant les deux récentes semaines. On a voulu mettre l'accent sur de bons débuts de match, mais notre exécution n’était pas à point. L’adversaire en a pris avantage. [...] Par contre, on a gardé notre sang-froid et on n’a pas abandonné.»

«Je pense seulement que ce fut un bel effort d’équipe, a ajouté Eichel. On s’est retrouvé en arrière et il y a eu quelques mauvais bonds. On l’a échappé un peu. [...] Aussi, c’est arrivé quelques fois dans cet édifice et c’est extrêmement difficile de remonter. Donc, on a la capacité de persister, de ne pas laisser l’autre club marquer le prochain but pour que ce soit plutôt nous qui répliquions.»

Confiance

Nommé capitaine des Sabres à l’âge de 22 ans avant la présente campagne, Eichel constitue une des raisons pour lesquelles sa formation a récolté 28 points au classement. L’Américain a inscrit cinq buts et 19 mentions d’aide pour 24 points. Néanmoins, il ne souhaite pas s’accaparer tout le mérite pour les succès des siens.

«Si vous regardez ce vestiaire, vous voyez que chaque gars a confiance de voir son coéquipier accomplir le boulot. Tout le monde peut prendre le relais avec brio une fois la séquence d’un autre joueur sur la patinoire terminée, a-t-il expliqué au quotidien Buffalo News. Notre groupe est tissé serré malgré le nombre de nouveaux patineurs ici. [...] Personne ne veut être celui qui laissera tomber son prochain.»

Avant d’accueillir le Canadien de Montréal, vendredi après-midi, les Sabres recevront les Flyers de Philadelphie, mercredi.