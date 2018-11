Noah Juulsen a le visage fracturé

Le défenseur des Canadiens de Montréal Noah Juulsen a subi une fracture au visage durant le match de lundi soir contre les Capitals de Washington et s’absentera de la compétition pour une durée indéterminée.

Juulsen a reçu deux rondelles au visage pendant la première période et à la seconde occasion, il a retraité au vestiaire rapidement. L’arrière de 21 ans n’est pas revenu au jeu et devra se soumettre à davantage d’examens médicaux durant les prochains jours.

Noah Juulsen n’a pas eu à passer sous le bistouri. Autre note: Paul Byron et Nikita Scherbak ne font pas le voyage vers Newark aujourd’hui @CanadiensMTL @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) November 20, 2018

Le Britanno-Colombien a obtenu un but et quatre mentions d’aide en 17 affrontements cette saison, conservant un différentiel de +3. Lors de sa dernière partie complète, samedi, face aux Canucks de Vancouver, il avait passé plus de 20 minutes sur la glace.

Le Tricolore visitera les Devils du New Jersey, mercredi.

Byron et Scherbak restent à Montréal

De plus, les attaquants Paul Byron et Nikita Scherbak ne feront pas le voyage vers Newark alors que le Tricolore se prépare à affronter la formation du New Jersey.

Toutefois, les deux joueurs ont patiné brièvement ensemble, mardi.

Shea Weber, Karl Alzner, Xavier Ouellet, Nicolas Deslauriers, Charles Hudon, Matthew Peca et Antti Niemi se sont également délié les jambes lors de cet entraînement optionnel.