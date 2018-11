LNH 360: la séquence de Mike Hoffman se poursuit

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 19 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

TORONTO 4 – Columbus 2

NEW YORK (RANGERS) 2 – Dallas 1

Buffalo 5 – PITTSBURGH 4 (prol.)

Washington 5 – MONTRÉAL 4 (prol.)

Floride 7 – OTTAWA 5

Los Angeles 2 – ST. LOUIS 0

NASHVILLE 3 – Tampa Bay 2

CALGARY 7 – Vegas 2

Winnipeg 6 – VANCOUVER 3

Une 16e de suite pour Hoffman

L’attaquant des Panthers Mike Hoffman, à son retour à Ottawa, a marqué l’un des sept buts de son équipe pour devenir le sixième joueur de l’histoire de la LNH à réussir une séquence de 16 matchs consécutifs avec au moins un point à sa première saison dans une organisation.

Juho Lammikko (4A) est devenu la première recrue de l’histoire de l’équipe à amasser quatre aides dans une rencontre. De plus, il est devenu la sixième recrue à amasser au moins quatre aides lors des 10 dernières années dans la LNH : Mathew Barzal (2x, 2017-2018), Ryan Pulock (2017-2018), Anders Lee (2014-2015), Ryan Nugent-Hopkins (2011-2012) et T.J. Galiardi (2009-2010).

Une première du tonnerre pour les Flames

L’attaquant Johnny Gaudreau (1B, 3A) a égalé un record d’organisation pour le nombre de points en une période (4) alors que les Flames ont trouvé le fond du filet à cinq occasions lors du premier engagement.

Matthew Tkachuk (2B, 2A) a aussi amassé quatre points pour prendre le premier rang du classement des pointeurs de l’équipe. Les Flames sont la seule équipe avec cinq joueurs ayant au moins 20 points. Outre Tkachuk (25), Sean Monahan (24), Gaudreau (24), Elias Lindholm (22) et Mark Giordano (20) font partie de cette liste.

«Ovi» dominant

Le capitaine des Capitals, Alexander Ovechkin, a marqué ses 30e et 31e buts en saison régulière face aux Canadiens, dont le but égalisateur avec un peu plus d’une minute à faire à la troisième période.

Depuis 2005-2006, Ovechkin est le seul joueur à avoir marqué au moins 30 buts contre le Tricolore. Jason Spezza (32B) est le seul joueur actif avec plus de buts qu’«Ovi» face au CH.

Ovechkin a réussi la 125e partie de plus d’un but de sa carrière. Il est à égalité au 11e rang de l’histoire dans cette catégorie.

De plus, il a réussi le 236e but en avantage numérique de sa carrière pour égaler Mario Lemieux au septième rang de tous les temps.

Un sixième tour du chapeau pour Laine

L’attaquant de 20 ans Patrik Laine a réussi le sixième tour du chapeau de sa carrière pour permettre aux Jets de l’emporter. Laine est désormais seulement devancé par Wayne Gretzky (12) pour le nombre de tours du chapeau réussi avant l’âge de 21 ans.

De plus, seul Ilya Kovalchuk (11) a plus de parties de trois buts que Laine dans l’organisation des Jets/Thrashers. Depuis qu’il a disputé son premier match dans la LNH en 2016-2017, Laine est au deuxième rang du classement des buteurs avec 91 buts, derrière Alexander Ovechkin (97).

Les Sabres et les Maple Leafs se rapprochent du sommet

Grâce à des victoires, les Sabres et les Maple Leafs ont réduit l’écart qui les sépare du Lightning et du sommet du classement de la section Atlantique.

Jack Eichel (1B, 1A) a amassé le 200e point de sac arrière pour aider les Sabres à remporter une sixième victoire consécutive. Les Sabres n’avaient pas réussi un tel fait d’armes depuis la saison 2009-2010.

De leur côté, les Maple Leafs ont surmonté un déficit de 2-0 pour l’emporter. Mitch Marner (28 pts) a rejoint Connor McDavid au troisième rang du classement des pointeurs de la LNH.

Encore un point pour Domi

L’attaquant des Canadiens Max Domi a amassé un point dans un 10e match consécutif. Il s’agit de la première fois depuis Vincent Damphousse (février 1996) qu’un joueur du Tricolore réussisse pareil exploit.

Batherson ne dérougit pas

L’attaquant des Sénateurs Drake Batherson (2B, 3A en 3 parties) est devenu le troisième joueur des Sénateurs à amasser cinq points à ses trois premiers matchs avec l’équipe, rejoignant Alexandre Daigle et Brady Tkachuk.

