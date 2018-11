Jonathan Rose suspendu pour la finale

L’Américain Jonathan Rose vit un véritable cauchemar, le joueur du Rouge et Noir d’Ottawa étant suspendu pour le match le plus important de l’année : la finale de la Coupe Grey.

La suspension du demi défensif survient après que celui-ci eut poussé un arbitre durant la finale de la section Est, dimanche dernier, une altercation qui a eu lieu sur les lignes de côté. Rose avait alors reçu une pénalité, en plus d’être expulsé de la rencontre.

«Nous sommes extrêmement réticents à prendre des mesures qui pourraient empêcher un athlète de se joindre à ses coéquipiers pour ce qui pourrait être le match le plus important de sa vie, a indiqué la LCF, par voie de communiqué. Mais il y a un autre principe en jeu, qui a des implications très importantes pour notre ligue et pour le sport en général. Si nous ne parvenons pas à envoyer un signal fort en cas de violence physique envers un officiel, quelles que soient les circonstances, nous risquons d’envoyer le mauvais message aux athlètes de notre ligue, mais également aux jeunes athlètes, aux entraîneurs et même aux parents.»

Le Rouge et Noir, qui a vaincu les Tiger-Cats de Hamilton par le pointage de 46 à 27 en finale de l’Est, affrontera les Stampeders de Calgary à la Coupe Grey. Ce match est prévu ce dimanche 25 novembre au Stade du Commonwealth, à Edmonton.

Rose représente un joueur important pour le Rouge et Noir, lui a notamment réussi cinq interceptions en 17 matchs durant la saison régulière. Il a d'ailleurs dominé la LCF à ce chapitre, à égalité avec quatre autres joueurs.