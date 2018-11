Du crédit à Claude Julien

Publié hier à 07h02

Depuis le début de la saison, nous avons lancé des fleurs à Max Domi, Tomas Tatar, Brendan Gallagher et Jesperi Kotkaniemi.

Je pense qu’il faut aussi donner de plus en plus de crédit à l’entraîneur-chef, Claude Julien. Ce dernier a pris plusieurs décisions qui ont été favorables à l’équipe.

Les exemples sont de plus en plus nombreux.

Shaw dans les gradins

En début de saison, Andrew Shaw n’allait nulle part. Julien a décidé de le laisser de côté deux matchs de suite. Depuis son retour dans la formation, Shaw a inscrit cinq buts en 10 rencontres.

Drouin avec Domi

Lors des trois premiers matchs de la saison, Max Domi et Jonathan Drouin jouaient sur des trios différents. Lors de la quatrième rencontre, Domi et Drouin ont été réunis au sein de la même unité et les résultats, depuis, sont probants.

Price sur le banc

Julien a pris l’audacieuse décision de laisser au bout du banc son gardien Carey Price pour deux matchs de suite. Ainsi, Price a eu une semaine complète pour se retrouver mentalement. Le temps dira si cette décision aura un impact positif sur le reste de la saison du no 31. Cependant, il faut reconnaître qu’il s’agissait d’une décision importante.

Reilly pris au dépourvu

Le défenseur Mike Reilly a impressionné au début de la saison. Il jouait avec aplomb et conviction. Puis, il est devenu un peu plus amorphe. Julien lui a rappelé qu’il n’y avait rien d’acquis en le laissant de côté face aux Flames et aux Canucks. Julien a ainsi voulu garder son défenseur sur le qui-vive.

Protéger Kotkaniemi

Il faut aussi souligner le travail de Claude Julien avec Jesperi Kotkaniemi. Il gère bien son temps de glace et son utilisation. Quand vient le temps de le faire, l’entraîneur-chef des Canadiens va protéger Kotkaniemi soit en le faisant moins jouer ou en le valorisant quand il a l’impression que son jeune joueur se démarque.

Parmi les favoris pour le Jack-Adams

Alors qu’on arrive au premier quart de la saison, il faut reconnaître que Claude Julien fait partie des discussions lorsqu’il est question des favoris pour l’obtention du prochain trophée Jack-Adams, trophée remis à l’entraîneur-chef de l’année.

Personne ne voyait les Canadiens où ils se retrouvent présentement et Claude Julien est l’un des responsables. Julien a déjà gagné ce trophée lors de la saison 2008-09 alors qu’il dirigeait les Bruins de Boston.

D’ailleurs, Julien pourrait devenir seulement le sixième entraîneur-chef de l’histoire de la Ligue nationale à gagner le trophée Jack-Adams avec deux équipes différentes. Les cinq à avoir réalisé l’exploit sont Scotty Bowman, Jacques Lemaire, Pat Burns, Pat Quinn et John Tortorella.

Vers 600 victoires

Au cours des prochaines semaines, Claude Julien atteindra un plateau important soit celui des 600 victoires comme entraîneur-chef dans la LNH. Il deviendra alors le 18e à atteindre ce chiffre impressionnant. Il en a présentement 594.