Michael Chaput rappelé en renfort

Les Canadiens de Montréal ont rappelé l’attaquant Michael Chaput du Rocket de Laval mardi après-midi.

Il a ainsi rejoint ses nouveaux coéquipiers au New Jersey, alors que le Tricolore affrontera les Devils, mercredi soir.

Chaput a disputé 18 parties avec le club-école du Canadien en 2018, récoltant sept buts et trois mentions d’aides pour 10 points. Dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il a déjà porté les couleurs des Canucks de Vancouver et des Blue Jackets de Columbus. Il a d’ailleurs 17 points, dont six filets, en 135 rencontres.

Le natif de l’Île-Bizard a été un choix de troisième tour (89e au total) des Flyers de Philadelphie, lors de l’encan de la LNH en 2010.