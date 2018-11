«Patrice Bergeron est irremplaçable»

Les Bruins de Boston ont subi une autre lourde perte et non la moindre, puisqu’ils ont annoncé mardi que leur attaquant-étoile Patrice Bergeron manquera environ un mois en raison de blessures aux côtes et à la clavicule.

L’absence du Québécois le plus fiable de toute la Ligue nationale de hockey (LNH) risque de se faire sentir à bien des égards dans le camp des «Oursons».

Effectivement, le vétéran de 33 ans a récolté neuf buts et 17 mentions d’aide pour 26 points en 19 sorties cette saison, remportant 55,73 % de ses mises au jeu.

Formant le premier trio des Bruins, Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak ont accumulé 72 points depuis le début de la campagne. Les trois hommes forment certainement la principale raison des succès des Bruins.

«Nous ne pouvons pas remplacer un gars comme lui, a commenté l’entraîneur-chef Bruce Cassidy sur le compte Twitter de son équipe, en parlant de Bergeron. On l’utilise régulièrement, que ce soit à cinq contre cinq, pour freiner l’attaque adverse ou en avantage numérique. Sur les mises au jeu, son bâton est toujours à la bonne place. À forces égales, il brise plusieurs jeux, mais selon moi, ce qu’on manquera le plus, c’est son habileté de permettre à Marchand et Pastrnak d’imposer leur jeu.»

Malheureusement pour les partisans de Boston, Bergeron n’a pas été épargné par les blessures dans un passé récent. En 2017-2018, le quadruple vainqueur du trophée Frank-J.-Selke a subi une fracture au pied en bloquant un lancer, ce qui l’a gardé sur le carreau pendant deux semaines. Par ailleurs, il avait été opéré pour une hernie sportive au terme de la campagne 2016-2017.

Liste d’attente pour l’infirmerie

La troupe de Cassidy devra maintenant lutter malgré l’absence de plusieurs éléments-clés, dont le défenseur Zdeno Chara, qui ratera de quatre à six semaines à cause d’une blessure à un genou. Au total, il y a six arrières sur le carreau à Boston, incluant Charlie McAvoy (commotion cérébrale) et John Moore (bas du corps).

Pour revenir à Bergeron, le Québécois a été plaqué par le joueur d’avant des Stars de Dallas pendant la rencontre de vendredi. Le numéro 37 a pu poursuivre celle-ci, mais ne semblait pas à son mieux. Il a déclaré forfait pour le match du lendemain face aux Coyotes de l’Arizona.

Avant de s’amener à Montréal samedi, la formation du Massachusetts affrontera les Red Wings, mercredi à Detroit, avant de recevoir les Penguins de Pittsburgh, vendredi.