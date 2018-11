Adrian Beltre accroche son gant

Le joueur de troisième but des Rangers du Texas Adrian Beltre a annoncé sa retraite, mardi, mettant ainsi fin à une carrière de 21 saisons dans le baseball majeur.

L’homme de 39 ans pourrait bien éventuellement voir les portes du Temple de la renommée s’ouvrir devant lui dans quelques années. Il a totalisé 3166 coups sûrs, 477 circuits et 1707 points produits en 2933 matchs. L’ancien des Dodgers de Los Angeles, des Mariners de Seattle et des Red Sox de Boston a maintenu une moyenne au bâton de ,286.

«Après plusieurs nuits sans pouvoir dormir, j’ai pris la décision de me retirer, a-t-il écrit sur le site "The Players’ Tribune". J’y ai réfléchi longuement et même si j’ai apprécié toutes les chances que le baseball m’a données, il est temps de partir. [...] Je suis béni d’avoir joué 21 ans au plus haut niveau du baseball.»

Beltre a été invité quatre fois à la classique des étoiles et a remporté cinq Gants dorés, ainsi que quatre Bâtons d’argent.