Une statistique révélatrice sur Andrew Shaw

Publié 19 novembre

Mis à jour 19 novembre

Dimanche, je vous parlais de Marc Bergevin et des changements bénéfiques qu’il a apportés à sa formation.

Il faut aussi donner du crédit aux entraîneurs et aux joueurs, qui ont clairement décidé de prendre les choses en main. Ce qui me frappe depuis le début de la saison, c’est de voir comment cette équipe est résiliente.

Des 11 victoires obtenues jusqu’à présent, les Canadiens sont revenus sept fois de l’arrière. Dans trois de ces victoires, la troupe de Claude Julien est revenue de l’arrière alors qu’elle perdait par deux buts.

J’ai demandé à Andrew Shaw de m’expliquer ce que représente de telles statistiques pour une équipe.

«C’est important de gagner des matchs en revenant de l’arrière dès le début d’une saison parce que ça te permet de bâtir ta confiance. L’an dernier, on se dégonflait dès que l’adversaire prenait les devants. Cette année, notre attitude est simple : on ne baisse jamais les bras.»

D’ailleurs, parlant de Shaw, il a marqué six buts cette saison, dont cinq depuis qu’il a été jumelé à Max Domi et à Jonathan Drouin. Ce qui est encore plus marquant, ses six buts ont permis à son équipe de créer l’égalité dans la rencontre. Ce n’est pas banal.

La patience d’Alzner

Par ailleurs, Karl Alzner sera laissé de côté pour un 15e match lundi soir et il est difficile de reprocher quoi que ce soit à son attitude.

Même son entraîneur affirme qu’il n’a jamais vu un vétéran se retrouver dans une telle situation et garder une aussi bonne attitude. Oui, Alzner veut jouer, mais pas question pour lui d’être une distraction, et c’est tout à son mérite.

L’entraîneur-chef m’a même avoué que l’attitude d’Alzner faisait en sorte qu’il lui était difficile de le rayer de sa formation.