Temple de la renommée: Halladay et Rivera candidats

Les anciens lanceurs Mariano Rivera et feu Roy Halladay font partie des nouveaux candidats au Temple de la renommée du baseball, qui dévoilera le nom des intronisés pour 2019 le 22 janvier.

Une vingtaine d’anciens joueurs sont en lice pour la première fois cette année. Pour accéder au Panthéon, ils devront recueillir 75 % des voix. Et pour voir son nom demeurer inscrit sur les bulletins, un candidat aura à amasser minimalement 5 % des votes.

Décédé dans un écrasement d’avion le 7 novembre 2017, Halladay a œuvré 16 ans dans les grandes ligues avec les Blue Jays de Toronto et les Phillies de Philadelphie. Il a réalisé trois saisons d’au moins 20 victoires et empoché deux trophées Cy-Young. Le droitier a totalisé 203 victoires et reçu huit invitations à la classique des étoiles.

Pour sa part, Rivera a aidé les Yankees de New York à gagner cinq fois la Série mondiale, étant choisi le joueur par excellence de la finale en 1999. Le meneur du baseball majeur avec 652 sauvetages en carrière a totalisé 19 campagnes et 13 présences au match des étoiles.

Chez les joueurs de nouveau admissibles à une entrée au Temple, il y a l’ancien des Expos de Montréal Larry Walker, ainsi qu’Edgar Martinez, qui a obtenu 70,4 % des voix un an auparavant. Barry Bonds, Roger Clemens et Sammy Sosa, dont les noms ont été associés au dopage, figurent encore sur les bulletins des votants.