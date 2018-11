Frederik Andersen est devenu invincible

Le gardien des Maple Leafs Frederik Andersen a repoussé 37 des 39 rondelles dirigées vers lui pour aider les siens à vaincre les Blue Jackets de Columbus par la marque de 4-2 et ainsi signer une sixième victoire de suite, lundi à Toronto.

Cette rencontre était présentée à TVA Sports.

Le portier danois n’a permis que huit buts lors de cette séquence, montrant un taux d’efficacité de ,963.

Pour offrir cette victoire à leur gardien, les Maple Leafs ont dû effacer un déficit de deux buts. Tyler Ennis et John Tavares ont permis aux favoris locaux de retraiter au vestiaire avec l’égalité après 40 minutes de jeu, puis Zach Hyman a ajouté deux filets, dont un dans une cage déserte, pour clore la rencontre.

Cam Atkinson et Pierre-Luc Dubois ont récolté un but et une passe pour les Blue Jackets. Atkinson revendique ainsi sept buts et 11 points à ses cinq dernières sorties, lui qui a réussi un tour du chapeau contre les Hurricanes, samedi.

Sergei Bobrovsky a bloqué 22 tirs devant la cage des Blue Jackets.

(Voyez, dans la vidéo ci-dessus, les faits saillants des principaux matchs à l'affiche lundi)

Les Rangers vont bien au MSG

À New York, les Rangers ont remporté un sixième match consécutif devant leurs partisans en venant à bout des Stars de Dallas au compte de 2 à 1.

Les Stars pourraient par ailleurs avoir perdu plus qu’une simple rencontre. Le gardien Ben Bishop a quitté la patinoire après deux périodes en raison d’une blessure au bas du corps. Il avait alors cédé une fois sur 13 tirs. En relève, Anton Khudobin a réalisé neuf arrêts.

Jimmy Vesey et Filip Chytil ont touché la cible dans la victoire. Henrik Lundqvist n’a eu à repousser que 16 rondelles pour signer la victoire, n’étant déjoué que par Tyler Séguin.

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Alexander Radulov, qui avait inscrit quatre buts lors de ses quatre derniers matchs, a été blanchi de la feuille de pointage.

Les Penguins n’y arrivent pas

À Pittsburgh, malgré une avance de 4 à 1 en leur faveur à mi-chemin dans le match, les Penguins ont dû s’avouer vaincus devant les Sabres de Buffalo, qui l’ont emporté par le pointage de 5 à 4 en prolongation.

Zach Bogosian, Casey Nelson et Casey Mittelstadt ont amorcé le revirement, puis Jack Eichel a conclu le travail en marquant lors de la période supplémentaire. Les Sabres ont ainsi gagné leurs six derniers matchs, un fait d’armes qu’ils n’avaient pas réalisé depuis le mois de janvier 2010.

Les Penguins montrent pour leur part une fiche de 1-7-2 à leurs 10 dernières sorties. Derick Brassard, Phil Kessel, Tanner Pearson et Jake Guentzel ont été leurs buteurs.

Carter Hutton, pour les Sabres, et Casey DeSmith ont tous deux été bombardés de 40 tirs.

Le Québécois Kristopher Letang disputait un 700e match dans la Ligue nationale de hockey.