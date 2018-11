Les Blues tentent de sauver une fille de 10 ans

Pour Laila Anderson, âgée de 10 ans, la rencontre entre les Blues et les Kings de Los Angeles lundi à St. Louis revêtira une importance particulière. Atteinte d’une maladie très rare, elle a besoin d’une greffe de cellules souches et les Blues veulent l’aider à trouver un donneur.

Les partisans pourront en effet se rendre à un kiosque pour demander une trousse de prélèvement qui permettra d’établir la compatibilité.

Laila, qui souffre de lymphohistiocytose hémophagocytaire, une maladie dont souffrent seulement 15 autres enfants dans le monde, croit d’ailleurs que le hockey l’aide à passer au travers de ses traitements.

«Ça me touche, ça me fait sentir bien, a dit Laila, selon le site officiel des Blues. Juste regarder des matchs des Blues [à l’hôpital] change tout pour moi. Ça me rend heureuse.»

Passant la majorité de son temps à l’hôpital pour subir notamment une biopsie du cerveau et des traitements de chimiothérapie, elle a reçu plusieurs visites de Kelly Chase, ancien joueur des Blues, et d’Alexander Steen, actuel porte-couleurs de l’équipe.

La mère de Laila, Heather, a avancé que ces visites avaient complètement changé l’attitude et le regard de sa fille sur sa propre situation.

«Les gars sont ce qui lui permet de continuer sa lutte, elle est motivée par eux. Elle est touchée et elle le dit tous les jours : "Je vais continuer à me battre, maman. Je vais continuer à me battre pour eux."»

Au Québec, il est possible de s’inscrire au registre des donneurs de cellule souche par l’entremise de Héma-Québec à l’adresse suivante : https://www.hema-quebec.qc.ca/cellules-souches/donneur/inscription/etape1.fr.html.