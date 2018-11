Lars Eller: une carrière en dents de scie

La visite des Capitals de Washington au Centre Bell constitue toujours l’occasion idéale de se rappeler le séjour de six ans de l’attaquant Lars Eller avec le Canadien de Montréal, passage qui n’a pas été nécessairement des plus fructueux.

Le Danois de 29 ans a totalisé 154 points en 435 rencontres avec le Tricolore, conservant un différentiel de -35. Pendant que ses admirateurs souhaitaient le voir davantage sur la patinoire dans les situations-clés, ses dénigreurs soulignaient son manque d’ardeur à l’ouvrage et certaines de ses «soirées de congé» qu’il pouvait prendre au mauvais moment.

Malgré une présence souvent discrète durant les matchs, Eller continuera de faire jaser plusieurs partisans des Glorieux. Voici d’ailleurs les faits saillants de sa carrière dans la Ligue nationale amorcée en 2009-2010.

-Repêchage

Le fils d’Olaf Eller – un ancien hockeyeur et un instructeur reconnu en Europe – a été repêché au premier tour par les Blues de St. Louis en 2007. Ceux-ci ont transigé avec les Sharks de San Jose le jour de l’encan amateur pour prendre le 13e rang de sélection.

Cependant, le club du Missouri a envoyé aux Sharks le neuvième choix au total de la séance; or, San Jose en a profité pour jeter son dévolu sur un certain Logan Couture, qui a réalisé trois campagnes de 30 buts ou plus.

De son côté, Lars Eller a disputé le grand total de sept parties avec St. Louis.

-Arrivée à Montréal

Dans une transaction fortement contestée par les amateurs montréalais, Eller a pris le chemin de la métropole québécoise le 17 juin 2010, en compagnie du peu connu Ian Schultz. C’est surtout le départ du gardien Jaroslav Halak vers le Midwest américain qui a déplu à certains, puisque le Slovaque venait de connaître un printemps étincelant, conduisant le Canadien à la finale de l’Association de l’Est.

Aussi, les plus ardents défenseurs de Halak croyaient qu’il représentait une valeur sûre, contrairement à Carey Price. Toutefois, la direction du Tricolore a choisi de garder celui-ci sous son égide. Au bout du compte, Halak est demeuré à St. Louis jusqu’en 2013-2014, partageant le boulot avec Brian Elliott la plupart du temps.

-La soirée

Le 4 janvier 2012, Eller a connu la soirée la plus productive de sa carrière avec quatre buts et une mention d’aide dans une victoire de 7 à 3 aux dépens des Jets de Winnipeg. «C’est ce à quoi on a rêvé», a-t-il dit au site NHL.com après sa performance mémorable qui a ravi les partisans présents au Centre Bell. Ce fut là un des rares moments de réjouissance d’une saison 2011-2012 où le Tricolore a obtenu 31 victoires.

-Le coup d’assommoir

Au cours de la joute initiale de la série de premier tour contre les Sénateurs d’Ottawa en 2013, Eller a été passé K.-O. par une dure mise en échec du défenseur Eric Gryba au Centre Bell. Ayant quitté la glace sur une civière, le Danois en a été quitte pour une commotion cérébrale, des fractures au visage et quelques dents en moins.

Son agresseur a écopé d’une suspension de deux matchs, ce qui n’a pas empêché les «Sens» d’éliminer le Bleu-Blanc-Rouge en cinq petites parties. Durant l’été, le numéro 81 a accepté une prolongation de contrat de quatre ans et de 13 millions $ avec Montréal.

-Le départ

Au repêchage 2016, le directeur général Marc Bergevin a réalisé quelques coups d’éclat. En plus d’acquérir Andrew Shaw des Blackhawks de Chicago, il a expédié Eller aux Capitals en retour de deux sélections de deuxième tour.

Pour le joueur européen, ce fut la fin d’un séjour lors duquel il n’a pu atteindre le plateau des 20 buts en une saison; d’ailleurs, son meilleur total à vie est de 18, obtenu l’an passé à Washington.

-Le sacre

Le printemps dernier, Eller a largement contribué à la première conquête de la Coupe Stanley des Capitals. Avec 18 points en 24 affrontements, il a étonné nombre d’observateurs, incluant ses plus grands critiques. Cette production a suivi une récolte de 38 points – sa meilleure dans le circuit Bettman – pendant le calendrier régulier.