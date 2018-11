Hoffman fait mal à son ancienne équipe

Mike Hoffman a profité de son retour à Ottawa pour prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à 16 dans une victoire de 7-5 des Panthers de la Floride face aux Sénateurs, lundi.

Hoffman a inscrit le septième et dernier but des siens. Il compte ainsi neuf buts et 19 points lors de sa série.

Juho Lamikko a également bien fait avec une récolte de quatre aides. Avant cette rencontre, il n’avait obtenu qu’un seul point en 16 parties en carrière. Il est par ailleurs toujours à la recherche d’un premier but dans la Ligue nationale.

Troy Brouwer, Aleksander Barkov, Jared McCann, Evgenii Dadonov, Micheal Haley et Frank Vatrano ont tous déjoué Craig Anderson, qui a été chassé de la rencontre après avoir effectué 16 arrêts. En relève, Mike McKenna a repoussé neuf rondelles sur 10 dirigées vers lui.

James Reimer a pour sa part été mis à l’épreuve à 38 reprises devant la cage des Panthers. Matt Duchene, deux fois, Drake Batherson, Zack Smith et Brady Tkachuk ont trompé sa vigilance.

Duchene revendique ainsi six buts et 15 points à ses sept derniers matchs.

L’attaquant des Panthers Vincent Trocheck a quitté la surface glacée sur une civière en fin de première période. Il s’est blessé à une jambe après une vilaine chute près de la bande.