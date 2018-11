Lars Eller tranche en prolongation face aux Canadiens

Alex Ovechkin n’avait pas le choix. Il devait saluer le brio du gardien, même celui du camp adverse. Carey Price a réalisé un réel bijou à la toute fin de la troisième période contre le capitaine des Capitals.

Ovechkin avait son tour du chapeau sur la palette après un relais précis de Tom Wilson, mais Price a plongé à sa droite pour bloquer sa puissante frappe. Un arrêt du désespoir, pour reprendre le cliché d’un gardien. Stupéfait devant l’acrobatie de Price, le Russe a applaudi son rival avant de lui donner une tape sur la mitaine et de lui glisser quelques mots.

À voir:

Reilly épate la galerie

Juulsen paie un peu trop le prix à son goût

Trois fois en 75 secondes!

Domi et Orlov en viennent aux coups

Price vole Ovechkin à la dernière seconde

Sans cet arrêt magique, le Canadien n’aurait jamais poussé ce match contre les champions en titre de la Coupe Stanley en prolongation. La bande à Claude Julien n’aurait pas récolté un point au classement.

Lars Eller a eu le dernier mot dans cette soirée folle en marquant le but vainqueur en prolongation. Les Capitals ont signé une victoire spectaculaire de 5 à 4.

Gardien furieux

Après le match, Price avait déjà oublié son jeu contre le numéro 8. Compétitif de nature, il avait plus en tête le dernier but, celui d’Eller. Il n’avait absolument pas de sourire lors de sa mêlée de presse expéditive de 60 secondes.

«J’aurais pu arrêter plus de rondelles, a-t-il lancé. C’est toujours frustrant de perdre et de donner cinq buts. Sur le but gagnant, il (Eller) a manqué son tir, il n’a pas tiré où il le souhaitait.»

L’homme masqué du CH a regagné un brin son calme pour décrire la réaction d’Ovechkin.

«J’ai trouvé bien cool le geste d’Ovechkin. Il est un très bon joueur et il a souvent eu mon numéro. Ça faisait du bien de prendre ma revanche pour une fois.»

Avec les absences de deux ténors à l’attaque en Evgeny Kuznetsov et T.J. Oshie, Ovechkin a joué son rôle de meneur avec une soirée de deux buts.

En prolongation, Braden Holtby a aussi sorti un lapin de son chapeau en stoppant un tir de Brendan Gallagher sur une descente à deux contre un. Holtby, qui est venu en relève à Pheonix Copley au début de la deuxième période, a fait tout un travail en repoussant les 22 tirs qu’il a reçus.

Avance gaspillée

Pour une équipe qui rentrait d’un long voyage, le CH n’a pas trop ressenti l’effet de la fatigue lors des deux premières périodes. Gallagher, Jeff Petry et Kenny Agostino ont chassé Copley du match avec trois buts dès les 95 premières secondes du deuxième tiers. Le Tricolore s’est ainsi emparé d’une avance de 4 à 2.

«Quand tu mènes par deux buts en deuxième période, tu devrais mieux gérer le match, a reconnu l’ailier Tomas Tatar. Nous n’avons pas joué notre meilleur match. Les Caps ont profité d’un cinq contre trois pour marquer. Mais ce n’est pas la fin du monde. Carey nous a permis de récolter un gros point.»

«Contre une équipe comme Washington, tu dois limiter les chances de marquer, tu ne veux pas te lancer dans un festival offensif, a renchéri Jeff Petry. Nous avons fait cette gaffe. Nous devrons apprendre de cette erreur.»

Petry n’a toutefois pas à rougir de sa performance. Avec la perte de Noah Juulsen en début de première période, le défenseur a vu son temps de jeu augmenter en flèche. Il a terminé la rencontre avec 33 min 51 s. À Calgary et à Vancouver, le numéro 26 avait également dépassé le plateau des 26 minutes. Ça fait beaucoup de hockey en trois matchs.

Jesperi Kotkaniemi a le don de sortir de bons matchs contre Ovechkin et les Capitals. Il avait marqué ses deux premiers buts dans la LNH face à Washington le 1er novembre dans un gain de 6 à 4. À la deuxième visite des champions en titre, il a récolté deux passes. À ses 21 premiers matchs, le Finlandais a maintenant 12 points (3 buts, 9 passes).

De retour au sein de la formation après deux rencontres dans les gradins, Mike Reilly a marqué son deuxième but de la saison. Il a mystifié Devante Smith-Pelly avec une belle feinte avant de déjouer Copley. S’il y avait plusieurs aspects positifs à ce match, Claude Julien a surtout retenu le trop grand nombre de revirements. Oui, le CH devra resserrer son jeu défensif.

Atteint par un tir de Brett Connolly au visage, Juulsen a été transporté à l’hôpital pour y subir des examens.