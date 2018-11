Aux 4 coins de la LNH: Crosby s'absente encore

Les Penguins de Pittsburgh seront privés des services de leur meilleur joueur, Sidney Crosby, pour un troisième match de suite lundi soir quand ils croiseront le fer avec les Sabres de Buffalo.

Crosby, qui souffre d’une blessure au haut du corps, a lui-même annoncé la nouvelle en matinée.

Le joueur-étoile ne sait pas quand il sera en mesure de revenir au jeu, mais il dit se sentir de mieux en mieux.

La semaine dernière, l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a insisté pour dire que son joueur ne souffrait pas d’une commotion cérébrale.

On ne sait pas à quel moment Crosby a subi sa blessure, en plus de ne pas connaître la nature exacte de celle-ci.

Avant de tomber au combat, Crosby avait amassé cinq points, deux buts, à ses trois dernières sorties.

Les Penguins devront également se débrouiller sans Matt Cullen, dont le nom a été inscrit sur la liste des blessés lundi.

Le vétéran de 42 ans sera absent pour une longue période à cause d’une blessure au bas du corps, a indiqué Sullivan.

Auston Matthews peut se faire frapper

Par ailleurs, l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a participé à un entraînement optionnel des siens et portait un chandail autorisant les mises en échec.

Ainsi, le joueur-vedette s’approche d’un retour au jeu, n’ayant pas disputé un match depuis le 27 octobre à cause d’une blessure à l’épaule gauche.

Plus tôt ce mois-ci, il a recommencé à décocher des tirs et a pu travailler avec les instructeurs pour tester son épaule.

Patrice Bergeron toujours dans l’incertitude

Les Bruins de Boston ne savent toujours pas quand ils pourront célébrer le retour au jeu de Patrice Bergeron.

«Il allait rencontrer les médecins [lundi], donc nous n’en savons pas plus pour l’instant, a indiqué l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, dans des propos rapportés par l’équipe. Il souffrait beaucoup, mais je ne sais pas s’il a une blessure sérieuse, ce qui est une bonne nouvelle. Je ne veux toutefois pas faire de spéculation. Tout ce que je sais, c’est qu’il ne se sera pas de retour à Detroit.»

En n’affrontant pas les Red Wings mercredi, le Québécois, blessé au haut du corps, ratera un deuxième match de suite, lui qui était aussi absent samedi au domicile des Coyotes de l’Arizona.

Bergeron a semblé subir sa blessure quand il a été mis en échec par Radek Faksa en deuxième période du match de vendredi contre les Stars de Dallas. Il est revenu au jeu pendant cette partie, mais il était visiblement ennuyé.

Darren Helm absent pour longtemps

Blessé à une épaule, l’attaquant des Red Wings de Detroit Darren Helm devra rater de six à huit semaines.

Helm s’est blessé samedi lors d’un affrontement contre les Devils du New Jersey et son nom a été placé sur la liste des éclopés.

Cette saison, Helm a été limité à un but et six points en 20 rencontres.

Blashill a par ailleurs indiqué que l’attaquant Thomas Vanek et le défenseur Jonathan Ericsson pourraient effectuer un retour au jeu mercredi, contre les Bruins de Boston.

L’excellente semaine de Corey Crawford soulignée

Le Québécois Corey Crawford a tellement brillé devant la cage des Blackhawks de Chicago au cours de la dernière semaine qu’il a reçu la deuxième étoile hebdomadaire dans la LNH.

En trois parties, le gardien a maintenu une moyenne de buts alloués de 0,65 ainsi qu’un taux d’efficacité de ,980, ce qui a permis à son équipe d’afficher un rendement de 2-0-1.

Il a repoussé les 28 tirs des Blues de St. Louis pour décrocher son 24e blanchissage en carrière et mener les Blackhawks vers un gain de 1 à 0, mercredi. Il a ensuite bloqué 31 des 32 tirs auxquels il a fait face dans un revers de 2 à 1 en tirs de barrage contre les Kings de Los Angeles, vendredi.

Enfin, Crawford a réalisé 39 arrêts, un sommet pour lui cette saison, dans une victoire de 3 à 1 aux dépens du Wild du Minnesota, dimanche.

L’ancien des Wildcats de Moncton, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, semble maintenant bien en selle, lui qui est revenu au jeu le 18 octobre après avoir raté les 52 matchs précédents des Blackhawks à cause d’une commotion cérébrale.

Cam Atkinson, des Blue Jackets de Columbus, et Joe Pavelski, des Sharks de San Jose, ont respectivement reçu les première et troisième étoiles de la semaine.