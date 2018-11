Tous les changements de numéro dans la LNH

Comme le veut la coutume, de nombreux joueurs de la Ligue nationale de hockey ont changé d'adresse au cours de l'entre-saison.

Que ce soit par voie de transaction, par l'entremise du marché des joueurs autonomes ou via le repêchage, les 31 formations de LNH ont toutes acquis de nouveaux joueurs pour lesquels elles devront leur assigner un numéro en vue de la prochaine saison.

Avant de dévoiler la liste complète de tous les changements, voici quelques faits anodins qui ont retenu notre attention.

L'effet Lamoriello

La venue de Lou Lamoriello avec les Islanders se fait déjà sentir. Le nouveau directeur général de la formation new-yorkaise est normalement allergique aux numéros supérieurs à 40 et plusieurs joueurs sont arrivés au camp avec un nouveau numéro dans leur casier (à l'exception de certains vétérans). C'est le cas du Québécois Anthony Beauvillier qui endossera le no 18 cette saison après avoir porté le no 72 au cours des deux années précédentes.

Le cas Eichel

Reconnu comme le no 15 des Sabres depuis son arrivée dans la LNH, l'attaquant Jack Eichel a décidé de troquer son numéro habituel pour le no 9 à la suite du départ d'Evander Kane pour San Jose. Exactement comme l'avait fait Maurice Richard avec les Canadiens!

D'autres joueurs ont aussi opté pour un changement au sein même de leur équipe cette année. On pense à Zach Bogosian des Sabres (no 47 → no 4), Karl Alzner des Canadiens (no 22 → no 27), Thomas Hickey des Islanders (no 14 → no 4) et Martin Hanzal des Stars (no 10 → no 11).

Un gardien... avec le no 19?

Vous avez bien lu. Embauché à titre de joueur autonome en provenance de la KHL, le gardien de but Mikko Koskinen a décidé de porter le no 19 avec les Oilers d'Edmonton, un numéro normalement réservé aux joueurs d'avant. Il portait d'ailleurs ce numéro depuis quelques saisons avec le SKA de Saint-Pétersbourg ainsi qu'avec la Finlande sur la scène internationale.

Il deviendra ainsi le premier gardien de l'histoire à endosser ce numéro lors d'un match.

Voici tous les changements de numéros survenus dans la LNH au cours de l'entre-saison.

*Cette liste sera mis à jour lorsqu'un changement ou l'ajout d'un joueur sera annoncé par une formation.

Ducks d’Anaheim

Luke Schenn – 2

Pontus Aberg – 20

Jake Dotchin – 21

Brian Gibbons – 23

Carter Romney – 24

Marcus Pettersson – 28 (il portait le 65)

Sam Steel – 34

Andy Welinski – 45 (il portait le 73)

Ben Street – 46

Isac Lundestrom – 48

Maxime Comtois - 53

Sam Carrick – 56

Chase De Leo – 58

Andrej Sustr – 62

Kiefer Sherwood – 64

Josh Mahura – 76

Coyotes de l’Arizona

Hunter Miska – 1

Vinnie Hinostroza – 13

Alex Galchenyuk – 17

Robbie Russo – 34

Michael Grabner – 40

Ilya Lyubushkin – 46

Jordan Oesterle – 82

Bruins de Boston

Chris Wagner – 14

Joakim Nordstrom – 20

John Moore – 27

Jaroslav Halak – 41

Steven Kampfer – 44

Urho Vaakanainen – 58

Jakub Zboril – 67

Connor Clifton – 75

Jérémy Lauzon – 79

Dan Vladar – 80

Sabres de Buffalo

Zach Bogosian – 4 (il portait le 47)

Jack Eichel – 9 (Il portait le 15)

Patrik Berglund – 10

Vladimir Sobotka – 17

Lawrence Pilut – 24

Rasmus Dahlin – 26

Carter Hutton – 40

Conor Sheary – 43

Matt Hunwick – 48

Jeff Skinner – 53

Tage Thompson – 72

Remi Elie – 81

Flames de Calgary

Rasmus Andersson – 4 (il portait le 54)

Dalton Prout – 6

Juuso Valimaki – 8

Derek Ryan – 10

Anthony Peluso – 16

James Neal – 18

Austin Czarnik – 27

Elias Lindholm – 28

Dillon Dubé – 29

Noah Hanifin – 55

Hurricanes de la Caroline

Phil Di Giuseppe – 7 (il portait le 34)

Warren Foegele – 13 (il portait le 37)

Dougie Hamilton – 19

Petr Mrazek – 34

Curtis McElhinney – 35

Andrei Svechnikov – 37

Calvin de Haan – 44

Jordan Martinook – 48

Nicolas Roy – 58

Clark Bishop – 64

Micheal Ferland – 79

Martin Necas – 88

Blackhawks de Chicago

Chris Kunitz – 14

Marcus Kruger – 16

Brandon Davidson – 22

Brandon Manning – 23

Dominik Kahun – 24

Henri Jokiharju – 28

Cam Ward – 30

Luke Johnson – 62

Alexandre Fortin – 84

Avalanche du Colorado

Matt Calvert – 11

Sheldon Dries– 15

Conor Timmins – 18

Ian Cole – 28

Philipp Grubauer – 31

Marko Dano - 56

Blue Jackets de Columbus

Adam Clendening – 6

Dean Kukan – 14 (il portait le 46)

Riley Nash – 20

Anthony Duclair – 91

Stars de Dallas

Miro Heiskanen – 4

Connor Carrick – 5

Martin Hanzal – 11 (il portait le 10)

Blake Comeau – 15

Roope Hintz – 24

Anton Khudobin – 35

Joel Hanley – 39

Landon Bow – 41

Gavin Bayreuther – 44

Roman Polak – 45

Ben Gleason – 63

Red Wings de Detroit

Filip Hronek – 17 (il portait le 24)

Dennis Cholowski – 21

Wade Megan – 22

Thomas Vanek – 26

Michael Rasmussen – 27

Jonathan Bernier – 45

Libor Sulak – 47

Jacob de la Rose – 61

Christopher Ehn – 70

Oilers d’Edmonton

Kevin Gravel – 5

Jason Garrison – 13

Mikko Koskinen – 19

Tobias Rieder – 22

Ryan Spooner – 23

Kyle Brodziak – 28

Alex Chiasson – 39

Patrick Russell – 52

Panthers de la Floride

Troy Brouwer – 22

Jacob MacDonald – 23

Michael Hutchinson – 39

Bogdan Kiselevich – 55

Mike Hoffman – 68

Juho Lammikko – 91

Kings de Los Angeles

Paul LaDue – 2 (il portait le 38)

Mike Amadio – 10 (il portait le 52)

Ilya Kovalchuk – 17

Peter Budaj – 31

Jack Campbell – 36 (il portait le 1)

Cal Peterson – 40

Sheldon Rempal – 41

Austin Wagner – 51

Carl Hagelin – 62

Matt Luff – 64

Jonny Brodzinski – 76 (il portait le 17)

Wild du Minnesota

Matt Read – 10

Matt Hendricks – 15

Eric Fehr – 21

J.T. Brown – 23

Greg Pateryn – 29

Canadiens de Montréal

Max Domi – 13

Jesperi Kotkaniemi – 15

Karl Alzner – 27 (il portait le 22)

Joel Armia – 40

Michael Chaput – 43

Kenny Agostino – 47

Xavier Ouellet – 61

Matthew Peca – 63

Tomas Tatar – 90

Predators de Nashville

Dan Hamhuis – 5

Rocco Grimaldi – 23

Zac Rinaldo – 36

Devils du New Jersey

Erik Gryba – 2

Jean-Sébastien Dea – 10

Kurtis Gabriel – 39

Brett Seney – 43

Joey Anderson – 49

Egor Yakovlev – 74

Islanders de New York

Adam Pelech – 3 (il portait le 50)

Thomas Hickey – 4 (il portait le 14)

Stephen Gionta – 10 (il portait le 24)

Tanner Fritz – 11 (il portait le 56)

Tom Kuhnhackl – 14

Matt Martin – 17

Anthony Beauvillier – 18 (il portait le 72)

Luca Sbisa – 21

Scott Mayfield – 24 (il portait le 42)

Devon Toews – 25 (il portait le 46)

Michael Dal Colle – 28 (il portait le 71)

Ross Johnston – 32 (il portait le 52)

Robin Lehner – 40

Leo Komarov – 47

Valtteri Filppula – 51

Rangers de New York

Ryan Strome – 16

Brett Howden – 21

Marek Mazanec – 32

Fredrik Claesson – 33

Adam McQuaid – 54

Sénateurs d’Ottawa

Dylan DeMelo – 2

Brady Tkachuk – 7

Max McCormick – 17 (il portait le 89)

Paul Carey – 28

Mike McKenna – 33

Rudolfs Balcers – 38

Maxime Lajoie – 58

Chris Tierney – 71

Drake Batherson – 79

Mikkel Boedker – 89

Flyers de Philadelphie

Oskar Lindblom – 23 (il portait le 54)

Mikhail Vorobyev – 24 (il portait le 46)

James van Riemsdyk – 25

Christian Folin – 26

Calvin Pickard – 33

Alex Lyon – 34 (il portait le 49)

Tyrell Goulbourne – 39 (il portait le 56)

Nicolas Aubé-Kubel – 62

Penguins de Pittsburgh

Matt Cullen – 7

Garrett Wilson – 10

Tanner Pearson – 14

Derek Grant – 38

Juuso Rikola – 50

Jack Johnson – 73

Sharks de San Jose

Antti Suomela – 40

Radim Simek– 51

Rourke Chartier – 60

Erik Karlsson – 65

Blues de Saint-Louis

Patrick Maroon – 7

Samuel Blais – 9 (il portait le 64)

Robert Thomas – 18

Tyler Bozak – 21

Jakub Jerabek – 28

Chad Johnson – 31

Jordan Kyrou – 33

David Perron – 57

Nikita Soshnikov – 86 (il portait le 90)

Ryan O’Reilly – 90

Lightning de Tampa Bay

Mathieu Joseph – 7

Cameron Gaunce – 33

Danick Martel – 62

Eddie Pasquale – 80

Erik Cernak – 81

Maple Leafs de Toronto

Justin Holl – 3 (il portait le 54)

Par Lindholm – 26

Trevor Moore – 42

Tyler Ennis – 63

John Tavares – 91

Igor Ozhiganov – 92

Canucks de Vancouver

Antoine Roussel – 26

Elias Pettersson – 40

Guillaume Brisebois – 56

Tim Schaller – 59

Jalen Chatfield – 63

Tyler Motte – 64

Jay Beagle – 83

Golden Knights de Vegas

Nick Holden – 22

Paul Stastny – 26

Jake Bischoff – 45

Max Pacioretty – 67

Capitals de Washington

Dmitrij Jaskin – 23

Nic Dowd – 26

Ilya Samsonov – 30

Jonas Siegenthaler – 34

Jets de Winnipeg

Jack Roslovic – 28 (il portait le 52)

Laurent Brossoit – 30

Kristian Vesalainen – 93