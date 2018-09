Les confidences de Patrick Roy

Quatre coupes Stanley, une coupe Memorial et un trophée Jack-Adams; qu'est-ce que Patrick Roy n'a encore jamais vécu ?

Le Kevin Raphael Show bien sûr.

Roy doit notamment choisir entre un trio de joueur avec qui il a joué: Sakic, Forsberg et Foote et un trio qu'il a dirigé, LandesKog, MacKinnon et Barrie, et déterminer lequel aurait le dessus sur l'autre. Kevin lui demande aussi de choisir laquelle des quatre formations de ses conquêtes de la Coupe Stanley aurait le dessus sur les autres.

Revoyez l'entrevue accordée par l'entraineur-chef des Remparts de Québec à Kevin.