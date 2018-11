LNH 360: «Ovi» ne ralentit pas

Voici un résumé de l'action qui s'est déroulée le 5 novembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules):

BOSTON 2 – Dallas 1 (prol.)

Montréal 4 – NEW YORK (ISLANDERS) 3 (tirs de barrage)

New Jersey 5 – PITTSBURGH 1

WASHINGTON 4 – Edmonton 2 ( à voir dans la vidéo ci-dessus )

) Philadelphie 5 – ARIZONA 2

«Ovi» continue de marquer

L’attaquant des Capitals Alexander Ovechkin (1B) a marqué le 234e but de sa carrière en avantage numérique pour égaler la marque de Marcel Dionne, au huitième rang de tous les temps.

Depuis ses débuts dans la LNH en 2005-2006, «Ovi» a réussi 99 buts en supériorité numérique de plus que ses plus proches poursuivants, Thomas Vanek et Evgeni Malkin (135).

Dans la même veine, l’attaquant des Bruins Brad Marchand a réussi le 13e but en prolongation de sa carrière, au 10e rang de l’histoire de la LNH, à égalité avec quatre autres joueurs (Scott Niedermayer, Olli Jokinen, Jeff Carter et Steve Thomas).

Seuls Alexander Ovechkin (22), Sidney Crosby (14) et Ilya Kovalchuk (14) ont plus de buts en prolongation que Marchand, en tant que joueurs actifs.

Un premier tour du chapeau bien spécial pour Brian Boyle

L’attaquant des Devils Brian Boyle, qui a récemment affirmé qu’il était en rémission du cancer, a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière lors de la soirée de sensibilisation face à cette terrible maladie. La formation du New Jersey l’a emporté 5-1 face aux Penguins.

Il a finalement réussi l’exploit à sa 705e partie dans la LNH. Seulement 23 joueurs dans l’histoire de la LNH ont réussi un premier tour du chapeau après avoir atteint le plateau des 700 parties, dont quatre depuis 2011-2012 : Claude Giroux (2017-2018, 738 parties), Shea Weber (2015-2016, 711 parties), Brad Richards (2012-2013, 896 parties), Shane Doan (2011-2012, 1161 parties).

Giroux ne ralentit pas

Claude Giroux, qui a égalé la marque de Chris Therrien au quatrième rang de l’histoire des Flyers avec 753 matchs joués avec l’équipe, a amassé trois points (2B, 1A) pour permettre à la formation de la Pennsylvanie de porter sa fiche à 7-7-1 cette saison.

C’est la 49e fois de sa carrière que Giroux réussit trois points ou plus dans une rencontre. Le rouquin attaquant est le joueur des Flyers avec le plus de points cette saison, avec 17.

2400 parties pour Lamoriello

Le directeur général des Islanders, Lou Lamoriello, est devenu le troisième DG à atteindre le plateau des 2400 parties dans la LNH, derrière David Poile (2718) et Glen Sather (2700). Il est également troisième dans la catégorie des victoires pour un directeur général, avec 1291, toujours derrière Poile (1344) et Sather (1319).

