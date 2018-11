Auston Matthews teste son épaule

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a chaussé les patins lundi et mardi afin notamment de décocher des tirs et de tester son épaule gauche blessée.

Selon le réseau Sportsnet, Matthews a pu travailler avec les instructeurs de son équipe le long de la bande, lui dont l’absence de la compétition était initialement estimée à quatre semaines.

L’Américain de 21 ans a récolté 10 buts et six mentions d’aide pour 16 points en 11 rencontres cette saison. Il n’a pas joué depuis le 27 octobre face aux Jets de Winnipeg et la date exacte de son retour au jeu n’est pas connue.

En 2017-2018, le joueur-vedette avait manqué 20 rencontres à cause de diverses blessures.