Simoneau, «la jambe» des Carabins

Le botteur des Carabins de l’Université de Montréal Louis-Philippe Simoneau a égalé une marque qui datait de 1979 dans le football universitaire québécois, samedi dernier.

L’athlète-étudiant de 24 ans a réussi quatre placements, dans la victoire des siens contre les Redmen de McGill, mais surtout, il en a mis un de 52 verges. Du jamais vu depuis presque 40 ans!

«On a été impressionnés, mais pas nécessairement surpris, parce qu'on savait qu'il avait la jambe pour», a mentionné Byron Archambault, coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondeurs chez les Carabins.

Le botteur risque d’avoir un gros rôle à jouer samedi prochain lors de la finale de la Coupe Dunsmore, puisque les rencontres qui opposent le Rouge et Or et les Carabins se terminent souvent par un très mince écart.

