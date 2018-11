Palmarès des meilleurs joueurs des Rangers contre le CH

Le Canadien de Montréal affrontera les Rangers de New York pour la première fois en 2018-2019, mardi soir au Madison Square Garden. Dans ce contexte, voici six joueurs des Rangers ayant fait souffrir le Tricolore dans les dernières années.

Henrik Lundqvist

Le gardien suédois de 36 ans n’a pas des statistiques incroyables contre le Canadien en saison régulière, comme le montre sa fiche de 15-17-3, ainsi que sa moyenne de buts accordés de 2,79 et son taux d’efficacité de ,901.

En séries éliminatoires cependant, Lundqvist a éliminé le CH en 2013-2014 et en 2016-2017, accordant 23 buts en 12 parties. Il a également blanchi les attaquants du Canadien deux fois.

Adam Graves

Lors de la première ronde des séries éliminatoires de la saison 1995-1996, Adam Graves a été une vraie terreur contre le Canadien. L’ailier gauche a récolté six buts et une mention d’aide en six parties. Il avait touché le fond du filet deux fois, lors des matchs numéro 3 et 4, permettant aux siens de niveler la série et éventuellement de la remporter.

En saison régulière, il a inscrit 21 points, dont 14 buts, en 51 duels contre le Bleu-Blanc-Rouge.

Ryan McDonagh

Le premier choix (12e au total) du Canadien en 2007 se retrouve ici en raison de l’échange qui l’a fait passer aux Rangers en juin 2009, alors qu’il n’avait pas encore disputé de rencontre dans la Ligue nationale de hockey.

Envoyé à New York en compagnie de Doug Janik, Chris Higgins et Pavel Valentenko, McDonagh était la pièce maîtresse de la transaction faisant passer Scott Gomez, Michael Busto et Tom Pyatt au CH.

Cet échange est encore critiqué chez les partisans du Tricolore et est considéré comme l’un des pires de l’histoire récente du Canadien. S’il n’a obtenu que cinq points en 25 duels contre l’équipe qui l’a repêché en saison régulière, le défenseur a été très bon en séries de fin de saison en 2014, récoltant 10 points en six matchs.

Chris Kreider

Chris Kreider ne fait pas partie de ce palmarès pour des raisons statistiques, mais bien pour avoir blessé Carey Price lors des séries éliminatoires de 2013-2014. Lors du premier duel entre les deux équipes, l’athlète de 27 ans a foncé directement dans le gardien du Tricolore, le blessant gravement au genou.

Le Canadien, qui semblait imbattable, n’a jamais été en mesure de se remettre de cette lourde perte et s’est avoué vaincu en six affrontements.

Martin St-Louis

Avec les «Blueshirts», Martin St-Louis a fait mal au Canadien lors des séries du printemps 2014, inscrivant trois buts et deux passes décisives en six parties. En saison régulière, le Québécois a obtenu deux points en seulement trois rencontres.

Wayne Gretzky

C’est un Wayne Gretzky en fin de carrière qui a évolué avec les Rangers, mais «La Merveille» a connu de bons moments contre le Canadien. En 12 parties en saison régulière, il a récolté trois filets et neuf mentions d’aide pour 12 points.