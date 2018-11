Mookie Betts en lice pour le titre de joueur par excellence

Fort d’une victoire face aux Dodgers de Los Angeles en Série mondiale, le voltigeur des Red Sox de Boston Mookie Betts pourrait bientôt ajouter un trophée de plus à sa collection puisqu’il est en lice pour le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine.

Jose Ramirez, des Indians de Cleveland, et Mike Trout, des Angels de Los Angeles, sont également considérés. Nolan Arenado (Rockies du Colorado), Javier Baez (Cubs de Chicago) et Christian Yelich (Brewers de Milwaukee) sont les nommés pour le titre dans la Nationale, selon ce qu’a annoncé le baseball majeur lundi soir, sur les ondes du réseau MLB Network. Le gagnant sera connu le 15 novembre.

Betts, qui a mené les ligues majeures avec 129 points marqués et une moyenne au bâton de ,346, n’est pas le seul membre de la formation championne dont les performances ont été reconnues. Le gérant Alex Cora, tout comme Kevin Cash, des Rays de Tampa Bay, et Bob Melvin, des Athletics d’Oakland, pourrait être décoré, le 13 novembre.

Pour le Cy-Young, Corey Kluber (Indians), Blake Snell (Rays) et Justin Verlander (Astros de Houston) sont les candidats dans l’Américaine, tout comme Jacob deGrom, (Mets de New York), Aaron Nola (Phillies de Philadelphie) et Max Scherzer (Nationals de Washington) dans l’Américaine.

Scherzer (trois fois), Kluber (deux fois) et Verlander (une fois) ont déjà reçu le trophée.

Ronald Acuna fils, des Braves d’Atlanta, est en lice pour le titre de recrue de l’année dans la Nationale. Il fait face à Walker Buehler (Dodgers) et Juan Soto (Nationals). Miguel Andujar et Gleyber Torres, des Yankees de New York, seront pour leur part en compétition avec Shohei Ohtani, des Angels.

Ainsi, aucun joueur des Blue Jays de Toronto n’a été nommé pour l’un des principaux trophées du baseball majeur.