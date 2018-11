Martin Raymond tourné en dérision par ses joueurs

Des joueurs des Sénateurs d’Ottawa se sont moqués de leur propre organisation et de l’entraîneur adjoint Martin Raymond dans une vidéo qui a été partagée lundi soir par le Ottawa Citizen.

Dans un véhicule Uber qui semble être conduit à Phoenix, Matt Duchene, Thomas Chabot, Chris Wideman, Chris Tierney, Alex Formenton et Dylan DeMelo s’amusent à tourner en dérision leur club.

«[Nous jouons pour] Ottawa, tu peux constater à quel point nous sommes heureux d’être ici», a lancé Wideman au début de la vidéo, une remarque qui fait bien rire ses coéquipiers.

Duchene, lui, est notamment très critique envers Raymond, un adjoint de l’entraîneur-chef Guy Boucher qui a déjà dirigé les Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ.

«"Marty" Raymond, le seul entraîneur de l’histoire de la LNH à mettre en place le pire avantage numérique, puis le pire désavantage numérique dans une même année», a-t-il affirmé, amusé.

Raymond était responsable du jeu de puissance lors de la campagne 2017-2018, au cours de laquelle les Sénateurs ont montré un pourcentage d’efficacité de 16,6 % bon pour le 27e rang. Cette saison, il s’occupe du jeu à court d’un homme, et le club de la capitale nationale était 29e à 68,8 % à ce chapitre, avant les rencontres de lundi.

L'observation de Duchene a invité les autres joueurs à renchérir.

«Avez-vous remarqué que, quand [Raymond] montre les vidéos, si tu portes attention pour vrai, il ne t'enseigne pas vraiment quelque chose? Il ne fait que commenter ce qui se passe», a noté Wideman.

«Le problème aussi, c'est qu'on ne change rien, a ensuite critiqué Duchene. Alors, pourquoi on a des rencontres? En trois semaines, je n'ai pas porté attention.»

Plus tard dans la conversation, Wideman fait savoir qu'il «déteste comment [Raymond] nous interroge» et le Québécois Thomas Chabot met son grain de sel.

«S'il te plaît, pose-lui une question [à la prochaine rencontre] de sorte qu'il te réponde "excellente question"», a dit Chabot d'un ton moqueur.

La publication de la vidéo, dont la date n’est pas connue, est survenue au lendemain d’une défaite de 4-3 en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay. Les joueurs avaient par ailleurs tenu une réunion à porte close après la partie.

«Les plus vieux doivent aider les jeunes dans ces circonstances, avait ensuite lancé Duchene aux médias, selon le site officiel de la LNH. En continuant à nous soutenir, nous allons trouver une solution... et marquer des buts. Nous sommes bons avec la rondelle et dans la zone neutre. Nous avons des problèmes dans notre zone en ce moment.»

En début de soirée, les Sénateurs n’avaient pas réagi publiquement à la séquence.

Il s'agit d'un autre scandale qui éclabousse l'organisation, après celui ayant mené au départ de Mike Hoffman. En juin dernier, la femme d'Erik Karlsson, Melinda, a déposé une plainte pour harcèlement contre la petite amie de Hoffman, Monika Caryk.

Aux dires de Mme Karlsson, l’amie de cœur de Hoffman aurait commencé à agir de la sorte après que le couple eut annoncé la venue d’un enfant.

Caryk aurait affirmé plus d’une fois vouloir la mort de cet enfant, ainsi que celle de Melinda Karlsson. Elle aurait également souhaité que quelqu’un brise les jambes du défenseur vedette des Sénateurs.

L’enfant que portait Mme Karlsson est finalement mort-né en mars.