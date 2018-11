Les Titans renouent avec la victoire

Un touché au sol du quart-arrière Marcus Mariota a permis aux Titans du Tennessee de se donner un coussin suffisant pour l’emporter au compte de 28-14 face aux Cowboys de Dallas, lundi à Arlington.

Il s’agit d’une première victoire depuis le 30 septembre pour les Titans (4-4), qui avaient plié l’échine à leurs trois dernières rencontres.

Outre son touché au sol, Mariota a également décoché deux passes qui ont mené à des majeurs. Dion Lewis et Jonnu Smith ont en effet attrapé des ballons pour ajouter six points au tableau. Derrick Henry a quant à lui traversé la ligne des buts à l’aide d’une course.

Au total, Mariota a réussi 21 de ses 29 passes pour 240 verges.

Dans le clan des Cowboys (3-5), Dak Prescott a rejoint ses receveurs 21 fois en 31 tentatives pour 243 verges, deux touchés et une interception. Amari Cooper et Allen Hurns ont atteint la zone des buts sur des jeux aériens.