Les Raptors expéditifs face aux Lakers

Les Raptors de Toronto ont récolté 42 points au premier quart pour facilement disposer des Lakers de Los Angeles au compte de 121-107, dimanche, au Staples Center.

Malgré l’absence de sa vedette Kawhi Leonard, blessé au pied, la formation de la Ville Reine menait par 25 points après l’engagement initial. D’ailleurs, il s’agit du pire premier quart de l’histoire des Lakers depuis le début de l’ère des tirs chronométrés (1954-1955).

Serge Ibaka a dominé les Raptors avec 34 points et 10 rebonds. Kyle Lowry a aussi réussi un double-double en vertu de 21 points et 15 mentions d’assistance. Pascal Siakam a ajouté 16 points et 13 ballons saisis sous le panier.

Les gagnants affichent un dossier de 9-1 cette saison et visiteront le Jazz de l’Utah, lundi.

Pour les favoris de la foule, qui revendiquent quatre gains en 10 sorties, LeBron James s’est contenté de 18 points et six assistances.