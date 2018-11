Le mot «reconstruction» est aussi tabou à New York

Marc Bergevin a toujours refusé de décrire le Canadien de Montréal comme une équipe en reconstruction. Le directeur général parlait d’un redémarrage rapide (reset), mais il restait loin du mot tabou.

Il n’y a pas juste le DG du CH qui a horreur de ce terme. À New York, David Quinn joue également avec les mots pour éviter son utilisation. À quelques heures du match contre les Sabres de Buffalo, que les Rangers ont finalement emporté 3-1, Quinn a expliqué sa philosophie dimanche.

«Nous construisons, nous grandissons, nous ne reconstruisons pas, a-t-il expliqué. Nous nous attendons à gagner. Il y a de la pression toutes les secondes et tous les jours dans cette profession.»

Henrik Lundqvist est celui qui a le mieux résumé la philosophie de son nouvel entraîneur.

«Avec le concept de reconstruction, tu acceptes la défaite, a dit le gardien de 36 ans, en entrevue au Journal de Montréal. Ça vient avec ce mot. Comme professionnel, tu ne peux jamais accepter de perdre.»

«C’est important de ne pas offrir d’excuses, a continué celui qu’on surnomme le King Henrik. Si tu pars avec le principe d’une reconstruction, tu lances le message que tu n’auras pas une bonne équipe et que tu souffriras pour quelques années. L’équipe sera bonne uniquement dans quelques années. Ce n’est pas la bonne mentalité. Tu veux toujours gagner. Oui, nous sommes plus jeunes, mais nous avons aussi du talent.»

Avec le mot reconstruction, il y a donc l’acceptation de la défaite. Voilà pourquoi Quinn n’utilisera jamais ce terme.

«Bingo, vous avez compris! a-t-il répliqué lorsque questionné sur la nuance entre les mots reconstruction et construction. Les Rangers ont pris des décisions à la date limite des transactions l’an dernier en échangeant quelques joueurs et en optant pour un virage jeunesse. Mais c’est une ligue de jeunes et tu peux gagner avec une jeune formation. C’est ce que nous ressentons.»

Pas de panique

En ce début de saison, les Rangers n’ont pas accompli de miracles, mais il n’y a rien non plus de catastrophique. À la veille du passage du Tricolore au Madison Square Garden, les «Blueshirts» ont une fiche de 6-7-1. Ils ont gagné en confiance avec trois victoires à leurs trois dernières sorties.

«Les joueurs, les entraîneurs et les membres de la direction ont comme objectif de gagner, a rappelé le centre Kevin Hayes. Nous n’avons pas connu un très bon départ, mais c’est mieux dernièrement. Nous avons connu un bon voyage en Californie. À nos cinq premiers matchs, nous avions une seule victoire, mais nous n’avons pas paniqué. Quand les défaites s’accumulent, il y a un risque de commencer à se montrer du doigt dans le vestiaire, mais nous avons évité ce danger.»

«La plus grande chose, c’est que nous travaillons comme des déchaînés, a renchéri le défenseur Brady Skjei. J’ai parlé à des amis dans des équipes adverses et ils me disaient tous la même chose après un match. C’est difficile de jouer contre nous puisque nous n’arrêtons jamais. C’est un beau compliment. Nous défendons aussi mieux notre territoire.»

L’effet d’une lettre

En février dernier, Glen Sather, le président de l’équipe, et Jeff Gorton, le directeur général, ont écrit une lettre aux partisans des Rangers dans laquelle ils parlaient clairement de reconstruction. C’était pour ouvrir la porte au départ de quelques vétérans à la date limite des transactions: Ryan McDonagh, J.T. Miller et Michael Grabner.

«Je n’étais pas heureux quand j’ai pris connaissance de cette lettre, a souligné Hayes. Mais les Rangers voulaient rester honnêtes avec leurs partisans. Oui, nous misons maintenant sur plus de jeunes, mais nous avons aussi le droit de gagner. Et c’est ce que nous ferons.»

À ses premiers jours derrière le banc des Rangers, Quinn cherche maintenant à s’éloigner de ce discours d’une équipe en reconstruction. Et il a passé le message à ses joueurs.