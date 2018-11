«Je ne pense pas l’avoir facile» - Steven Butler

Le boxeur Steven Butler sait qu’il aura un adversaire coriace en Jesus Antonio Gutierrez le 24 novembre prochain à Rimouski.

«C’est un guerrier qui va venir se battre. Je ne pense pas l’avoir facile. Ça va être un combat physique et mental», a précisé Butler (25-1-1, 22 K.-O.) en entrevue à l’émission Les Partants, lundi.

Gutierrez (25-2-2, 12 K.-O.) n’a jamais été mis K.-O. dans sa carrière et Butler s’attend donc à un long combat.

«On vise de faire beaucoup de rounds avec lui. C’est un gars qui ne s’est jamais fait arrêter. Il va falloir que je respecte le plan de match, sinon, ça va mal aller.»

Le protégé d’Eye of the Tiger Management disputera un cinquième combat en 2018, mais il avoue ne pas ressentir de fatigue, au contraire.

«C’est beaucoup de millage, mais je suis en bonne santé et je souhaitais revenir dans le ring avant la fin de l’année. J’envisage au moins 4 combats en 2019. C’est ce qui me nourrit et j’ai besoin de ça.»

