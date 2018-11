Adam Braz et l’Impact se séparent

Adam Braz n’est plus le directeur technique de l’Impact de Montréal. Les deux parties ont mis fin à leur association d’un commun accord, a affirmé l’équipe, qui vient de rater les séries de la Major League Soccer pour la deuxième année de suite, lundi.

Braz demeurera en poste jusqu’à la mi-décembre. L’Impact annoncera de nouvelles nominations prochainement.

L’entraîneur-chef Rémi Garde demeurera pour sa part responsable de la sélection des joueurs de la première équipe.

«C’est une séparation à l’amiable qui s’est faite dans le plus grand respect», a déclaré le président de l’Impact, Joey Saputo, dans un communiqué.

Braz, 37 ans, occupait le poste de directeur technique depuis le 24 novembre 2014, après avoir agi comme gérant de la première équipe de l’organisation de 2011 à 2013.

«J’ai beaucoup appris et j’ai grandi professionnellement durant mon passage avec l’Impact, a-t-il mentionné. Le parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2015 et celui des séries jusqu’en finale de l’Association Est resteront gravés dans ma mémoire pour toujours.»

Braz a connu une année mouvementée, lui qui a notamment dû répondre aux questions reliées à l’échec des négociations dans le dossier Jimmy Briand cet été.

Celui-ci ayant décidé de ne pas se joindre au club, le directeur technique a acquis le défenseur Bacary Sagna, l’attaquant Quincy Amarikwa et le milieu de terrain Michael Azira durant le «mercato» estival. Également, Braz a eu à composer avec le cas de Ballou Tabla, qui a été transféré au FC Barcelone B en janvier.

D'ailleurs, le titre de Rémi Garde est bel et bien entraîneur et directeur du personnel des joueurs.



Braz aurait pu rester à Montréal dans un rôle plus administratif, mais il aurait perdu son titre de directeur technique et ça ne lui plaisait pas. #IMFC