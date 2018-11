En vedette sur «MLB The Show 19», Bryce Harper maintient le suspense

La photo du voltigeur Bryce Harper se retrouvera en couverture du nouveau jeu vidéo «MLB The Show 19», qui sera lancé le 26 mars prochain, mais impossible de connaître le chandail que portera le joueur-vedette ce jour-là.

Le produit sera disponible sur les tablettes pour les détenteurs d’une console PS4 au printemps 2019 et la compagnie Sony a dévoilé lundi certains détails de sa nouvelle création. La version préliminaire de la couverture montre Harper portant un vêtement sport avec capuchon et non le dossard officiel d’une équipe des grandes ligues, car il profitera du marché de l’autonomie pour signer un lucratif contrat.

Celui ayant évolué avec les Nationals de Washington depuis son arrivée dans le circuit Manfred en 2012 ne reviendra probablement pas dans la capitale américaine.

«Je suis honoré d’avoir été choisi pour être l’ambassadeur PlayStation du jeu The Show 19. Suivez @MLBTheShow durant la saison morte pour savoir quel uniforme je porterai sur la couverture finale», a écrit le joueur de champ extérieur sur son compte Twitter.

Honored to be selected as the #PlayStationAmbassador for #TheShow19 cover! Follow @MLBTheShow this offseason to see what uniform I will be wearing on the final cover! pic.twitter.com/31kf0Yel19