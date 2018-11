Antti Niemi va affronter les Islanders

Le gardien Antti Niemi sera devant le filet du Tricolore ce soir contre les Islanders à Brooklyn.

Le Finlandais a défendu la cage des siens à trois reprises cette saison maintenant une moyenne de buts alloués de 3.26 et un pourcentage d'efficacité de ,898.

Par ailleurs, la formation du Canadien face aux Islanders devrait être le même que celui de samedi dernier contre le Lightning.

Karl Alzner devrait donc être laissé de côté pour un troisième match de suite.

Le CH a échappé son dernier match, 4-1, face au Lightning de Tampa Bay, samedi dernier. Il tentera ainsi de retrouver le chemin de la victoire face à la troupe de Barry Trotz, qui caracole au premier rang de la section Métropolitaine en raison d’un dossier de 8-4-1.

Plusieurs auraient pu croire que les Islanders croupiraient dans les bas-fonds du classement en raison de la perte de John Tavares, mais c’est tout le contraire qui se produit, notamment grâce aux exploits offensifs de Josh Bailey (15), Anders Lee (13) et Mathew Barzal (12).

De plus, le gardien Thomas Greiss connait tout un début de saison en raison d’une moyenne de buts alloués de 1,85 et d’un taux d’efficacité de ,944 en huit parties. Robin Lehner n’est pas à négliger non plus grâce à une moyenne de buts alloués de 2,45 et d’un taux d’efficacité de ,928.

Tout ça sous l’égide d’un nouvel entraîneur-chef, Barry Trotz.

C'est Greiss qui sera devant le filet des Islanders lundi soir.

Voici la composition des duos et trios lors de l’entraînement matinal :

Attaquants

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Hudon

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Peca-Shaw

Défenseurs